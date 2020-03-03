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كُتّاب وآراء
"سكتة دماغية" تودع والدة رونالدو في المستشفى
أودعت دولوريس أفييرو، والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مستشفى في مدينة ماديرا إثر إصابتها، اليوم الثلاثاء، بسكتة دماغية بمدينة فونشال البرتغالية.
واحتجزت والدة كريستيانو رونالدو في مستشفى "نيليو ميندوسا"، حيث شخصت إصابتها سابقا بجلطة وخضعت للعلاج منها.
ولم يعلن هذا المركز الطبي أي معومات بشأن والد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البالغة من العمر 65 عاما والتي تقيم بمدينة فونشال البرتغالية.
جدير بالذكر أن دولوريس أفييرو لم تتردد في الترويج للمغرب على نطاق واسع، بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صور لجمال مراكش وآخرى لأطباق الطبخ المغربي.