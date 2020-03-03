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الرئيسية | خارج الحدود | "سكتة دماغية" تودع والدة رونالدو في المستشفى

"سكتة دماغية" تودع والدة رونالدو في المستشفى

"سكتة دماغية" تودع والدة رونالدو في المستشفى
هسبريس - إفي
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:15

أودعت دولوريس أفييرو، والدة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مستشفى في مدينة ماديرا إثر إصابتها، اليوم الثلاثاء، بسكتة دماغية بمدينة فونشال البرتغالية.

واحتجزت والدة كريستيانو رونالدو في مستشفى "نيليو ميندوسا"، حيث شخصت إصابتها سابقا بجلطة وخضعت للعلاج منها.

ولم يعلن هذا المركز الطبي أي معومات بشأن والد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البالغة من العمر 65 عاما والتي تقيم بمدينة فونشال البرتغالية.

جدير بالذكر أن دولوريس أفييرو لم تتردد في الترويج للمغرب على نطاق واسع، بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صور لجمال مراكش وآخرى لأطباق الطبخ المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حليم الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:29
تمنياتنا لها بالشفاء ولكل الأمهات . تحية لكل الأمهات و اللهم أرحم والدتي و اسكنها فسيح جناتك و كل المسلمات و المسلمين .
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2 - abdou الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:30
اللهم اشفي كل مريض يتألم واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امين يارب العالمين
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3 - aziza الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:33
اللهم شافيها وعافيها عاجل غير اجل
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