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كُتّاب وآراء
ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 90.914، بينها 3116 وفاة في 76 بلدا، حسب حصيلة وضعتها "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، استنادا إلى مصادر رسمية.
وتم إحصاء 763 إصابة جديدة و38 وفاة جديدة منذ الحصيلة الأخيرة التي نشرت أمس في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت العالمي.
وأحصيت في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 80151 حالة بينها 2943 وفاة. وأعلن في هذا البلد عن 125 إصابة جديدة و31 وفاة جديدة بين الإثنين والثلاثاء.
وفي باقي دول العالم أحصيت 10763 حالة جديدة اليوم الثلاثاء بينها 172 وفاة و638 إصابة جديدة.
والدول الأكثر تأثرا بالفيروس، بعد الصين، هي كوريا الجنوبية (4812 حالة، منها 477 جديدة و28 وفاة) وإيطاليا (2036 إصابة و52 وفاة) وإيران (1501 حالة و66 وفاة) واليابان (268 حالة، بينها 14 جديدة و12 وفاة). وسجلت اليابان أكثر من 700 حالة على سفينة "دايموند برينسيس" السياحية.
ومنذ الإثنين، أحصت الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة وفيات جديدة. وأعلن المغرب وليتوانيا تسجيل أولى الإصابات على أراضيهما.
ووضعت هذه الحصيلة استنادا إلى أرقام جمعتها مكاتب "فرانس برس" لدى السلطات الوطنية المختصة، ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اتمنى فقط أن لا تصير أزمة غذائية بسبب الوباء اما كورونا فهو سوف ينتشر لا محالة و سوف يقتل البشر.. خاصة المرضى بالربو و الأطفال و الكبار في السن..