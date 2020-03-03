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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تتهم تركيا بابتزاز أوروبا عبر المهاجرين

فرنسا تتهم تركيا بابتزاز أوروبا عبر المهاجرين

فرنسا تتهم تركيا بابتزاز أوروبا عبر المهاجرين
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 16:15

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تركيا، اليوم الثلاثاء، باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا، داعيا أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها.

وقال لو دريان أمام أعضاء البرلمان "غير مقبول أن تستخدم تركيا قضية المهاجرين للضغط على أوروبا".

وأضاف أن أوروبا احترمت على مدى السنوات الأربع الماضية الاتفاق الذي أُبرم في مارس 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما يشمل التزامات مالية كبرى، وأن على أنقرة القيام بالمثل.

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