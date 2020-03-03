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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:08

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان المصدر ذاته، فإن الحالات الثلاث الجديدة ترفع حصيلة إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات.

وأوضح بيان وزارة الصحة أن الحالات الثلاث الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حاميدو الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:19
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين ونجنا من كل بلاء .
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2 - هشام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:38
للاسف والقادم ممكن يكون اصعب اللهم احفظ اخواننا في كل بقاع العالم
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3 - خالد امير الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:41
وزارتنا النائمة كان بامكانها التذخل بصرامة واعطاء امر بعدم استقبال رحلات او منتوجات من بلدان المصابة اطاليا مثلا . وبالتالي نسجل استتناءا بدون مصابين .
لكن بعد تسجيل حالة الدار البيضاء. الشخص الذي سافر لمجموعة من المدن والعائلات واصدقاء ومول الطاكسي ومول الحانوت والجار وووو. تخرج الوزارة المتعفنة وتخبرنا بعدم القلق . نحن لا نثق فيكم . وانا اشك ان هناك حالات لم يكشف عنها . وانتظروا تسجيل حلات اخري في الايام القادمة .
الله يحفظنا بما حفظ به الذكر الحكيم .
اللهم انا نعوذ بك من البري والجنون والجدام ومن سيء الاسقام .
وصلى اللهم وسلم على خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام .
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10
4 - متتبع الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:54
نطلب من الله عز وجل أن يحمي جيراننا من كل مكروه رغم أن من يحكموهم يركزون بالدرجة الأولى على قضية الصحراء المغربية قبل فيروس كورونا وقبل أي ملف آخر أي كان
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5 - فرح الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:19
حتا حنا ماشي بعيد نسمعو الحالة التانية والخامسة في المغرب راهم فاتحين ابواب المطار علي مصراعيه
عزيز عليهم مكارونا الايطالية والصينية
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