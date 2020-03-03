الجزائر تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان المصدر ذاته، فإن الحالات الثلاث الجديدة ترفع حصيلة إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات.

وأوضح بيان وزارة الصحة أن الحالات الثلاث الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة.