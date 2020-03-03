24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقيقة الفلسفة.. وأوهــام الديداكتيك.. (5.00)

  2. "3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)

  3. "مجلس الشرق" يحدث مستشفيات ومناصب شغل (5.00)

  4. سكان فاس والزيارة الملكية (5.00)

  5. مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إسبانيا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إسبانيا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:32

قالت مسؤولة بالصحة، اليوم الثلاثاء، إن رجلا في منطقة بلنسية الإسبانية توفي بسبب فيروس كورونا لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض.

وأضافت آنا بارثيلو مسؤولة الصحة في بلنسية أن الاختبارات أظهرت أن وفاة الرجل في 13 فبراير الجاري كانت بسبب الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن غيور. الطوارء الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:05
السلام عليكم
أتمنى صادقا من الدولة أن تلغي حفل موازين.
لا الظرفية الإقتصادية بفعل الجفاف، لا الظروف الصحية.... كل هاد الظروف كاتحتم علينا نكونو واقعيين و نلغيوه و لو هاد العام .
أتمنى أن يسمع ندائي مسؤول رشيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - سميرة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:12
لم أفهم وفاة الرجل في 13 فبراير الجاري ولم تلعن الوفاة حتى اليوم ؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.