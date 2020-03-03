إسبانيا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

قالت مسؤولة بالصحة، اليوم الثلاثاء، إن رجلا في منطقة بلنسية الإسبانية توفي بسبب فيروس كورونا لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض.

وأضافت آنا بارثيلو مسؤولة الصحة في بلنسية أن الاختبارات أظهرت أن وفاة الرجل في 13 فبراير الجاري كانت بسبب الفيروس.