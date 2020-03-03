24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/03/2020
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:51
|13:44
|16:56
|19:29
|20:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "فراغ قاتل" وبيئة تحتضر بجماعة "أولاد عزوز"
- متابعات تنتظر سرّاق حاويات النفايات بالدار البيضاء
- مهندسون مغاربة يطوّرون نظام تبريد للعالم القروي
- المخدرات توقع بمبحوث عنه في قبضة أمن الناظور
- تركيا تفتحُ طريق "الهجرة السرية" إلى أوروبا أمام "حرّاكة مغاربة"
"3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)
مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد" - (180)
- مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية - (93)
- وزير الصحّة: جميع من خالطهم المصاب بـ"فيروس كورونا" سالمون - (88)
- أوّل مصاب بـ"فيروس كورونا" في المغرب وصل عبر طائرة بلجيكية - (86)
- وزير الصحة: 12 مليون كمامة في المغرب للوقاية من "كورونا" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إسبانيا تعلن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 20:32
قالت مسؤولة بالصحة، اليوم الثلاثاء، إن رجلا في منطقة بلنسية الإسبانية توفي بسبب فيروس كورونا لتكون هذه أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض.
وأضافت آنا بارثيلو مسؤولة الصحة في بلنسية أن الاختبارات أظهرت أن وفاة الرجل في 13 فبراير الجاري كانت بسبب الفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن غيور. الطوارء الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:05
السلام عليكم
أتمنى صادقا من الدولة أن تلغي حفل موازين.
لا الظرفية الإقتصادية بفعل الجفاف، لا الظروف الصحية.... كل هاد الظروف كاتحتم علينا نكونو واقعيين و نلغيوه و لو هاد العام .
أتمنى أن يسمع ندائي مسؤول رشيد.
أتمنى صادقا من الدولة أن تلغي حفل موازين.
لا الظرفية الإقتصادية بفعل الجفاف، لا الظروف الصحية.... كل هاد الظروف كاتحتم علينا نكونو واقعيين و نلغيوه و لو هاد العام .
أتمنى أن يسمع ندائي مسؤول رشيد.
2 - سميرة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:12
لم أفهم وفاة الرجل في 13 فبراير الجاري ولم تلعن الوفاة حتى اليوم ؟؟؟!!!
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2