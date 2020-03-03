قتلى في أعاصير قوية بولاية "تنيسي" الأمريكية

هسبريس - رويترز

قالت السلطات إن 19 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم الثلاثاء، بعد أن اجتاحت أعاصير قوية مدينة ناشفيل ومناطق أخرى بولاية تنيسي الأمريكية، فسوّت بنايات بالأرض وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

وأشار وليام لي، حاكم الولاية، في إفادة صحافية، إلى أن إجمالي عدد القتلى، الذي أعلنته وكالة إدارة الطوارئ في تنيسي، عرضة للزيادة نتيجة لعدد الأشخاص الذين مازالوا في عداد المفقودين بأنحاء الولاية.

وأوردت إدارة الإطفاء في ناشفيل أن فرق الإنقاذ تتفقد المنازل وتفتش المباني المتضررة بحثا عن محاصرين أو مصابين.

وقال وليام سوان، مدير إدارة الإطفاء، إن 30 شخصا على الأقل أُصيبوا في ناشفيل، عاصمة الولاية، ودُمر 48 مبنى على الأقل، ولحقت أضرار بعدد آخر كبير.

وتنيسي واحدة من 14 ولاية أمريكية تشهد انتخابات تمهيدية يوم الثلاثاء الكبير. ولفت المسؤولون إلى أنه رغم الدمار واسع النطاق فإن مراكز الاقتراع بالمدارس والأماكن الأخرى ستكون مفتوحة للتصويت، ما لم يرد خلاف ذلك.

وأورد لي: "نريد أن يمارس الناس حقهم ويتوجهوا للإدلاء بأصواتهم".

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على "تويتر" البرق المصاحب للإعصار يضيء السماء المظلمة بينما ضربت العاصفة وسط ناشفيل.

ومع بزوغ الفجر أظهرت لقطات مصورة بثتها محطة تلفزيون محلية منازل وقد سويت بالأرض ومقار شركات وقد تهدمت في ناشفيل التي يقدر عدد سكانها بنحو 691 ألف نسمة.

وتناثرت هياكل لسيارات محطمة وأكوام ركام وأعمدة كهرباء متكسرة. كما أغلقت مركبات الإنقاذ الشوارع، بينما كان السكان يحملون متاعهم بعيدا عن منازلهم المدمرة.

وذكرت إدارة الشرطة في ضاحية ماونت جولييت شرقي ناشفيل أن منازل عديدة تهدمت وأُصيب أناس بجراح.

وأورد تايلر تشاندلر، قائد شرطة ماونت جولييت، في "فيديو" نشره على "فيسبوك": "من الواضح أن هذا كان إعصارا قويا جدا. العديد من المنازل تضررت وأصيب الكثير من الأشخاص ومازال كثيرون محاصرون"، وأضاف: "نحتاج مساعدتكم. هذا معناه أنه لو كان بإمكانكم البقاء في بيوتكم فرجاء ابقوا فيها".