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كُتّاب وآراء
أمريكا تسمح ببدء اختبارات لقاح "فيروس كورونا"
أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، الثلاثاء، أن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.
وتابع ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس، بأنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الله يهدي ماخلق. امريكا اعطت للبشرية الكثير وسوف تعطي المزيد فقط لانهم يشتغلون بجدية!! حنا كلشي بالقوالب... اوديييييييييي...
علا سلمتنا الكل يكره الولايات المتحدة الأمريكية لكن إن الأمر يهم البشرية ككل ننسا جميع الخلافات
ولكين ارفع شابو للعلماء المخترعين