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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تسمح ببدء اختبارات لقاح "فيروس كورونا"

أمريكا تسمح ببدء اختبارات لقاح "فيروس كورونا"

أمريكا تسمح ببدء اختبارات لقاح "فيروس كورونا"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 23:34

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، الثلاثاء، أن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.

وتابع ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس، بأنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sihmo الثلاثاء 03 مارس 2020 - 23:56
شفتو الناس الي خدامة، كيفما لقاو دواء لسارز و ايبولا... سيجدون دواء لكورونا تم يقدمون الوصفة للعالم بدمن مقابل... وهناك اناس لن يبخلو بالدعاء لامريكا بالموت ولو انقدت حياتهم من الموت!!
الله يهدي ماخلق. امريكا اعطت للبشرية الكثير وسوف تعطي المزيد فقط لانهم يشتغلون بجدية!! حنا كلشي بالقوالب... اوديييييييييي...
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2 - حسن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 23:57
بداية النهاية
علا سلمتنا الكل يكره الولايات المتحدة الأمريكية لكن إن الأمر يهم البشرية ككل ننسا جميع الخلافات
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3 - amin sidi الأربعاء 04 مارس 2020 - 00:04
سلام : الى امريكا صنعة دواء هد المرض كورونا .هدي هي صفقة القرن رقم 2 ولكينها للعالم باسريه .
ولكين ارفع شابو للعلماء المخترعين
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4 - البيضاوي الأربعاء 04 مارس 2020 - 00:20
التفوق الامريكي على جميع الاصعدة جعلها تسير العالم على ذوقها ومزاجها ..
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