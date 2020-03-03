أمريكا تسمح ببدء اختبارات لقاح "فيروس كورونا"

هسبريس - متابعة

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس أزار، الثلاثاء، أن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي.

وتابع ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية لمناقشة انتشار الفيروس، بأنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.