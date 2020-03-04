كوريا الجنوبية تسجل 5328 إصابة بـ"كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 142 حالة إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس لديها إلى 5328، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الأربعاء.