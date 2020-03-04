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"كورونا" يسجل 38 حالة وفاة إضافية بالصين
الأربعاء 04 مارس 2020 - 02:55
سجلت الصين 38 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2981.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الأربعاء أن من بين حالات الوفاة الأحدث 37 حالة في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.
وأضافت السلطات الصحية أنه تم كذلك تسجيل 119 حالة إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 80270 حالة.