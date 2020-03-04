تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" فوق الأراضي العراقية

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاربعاء، بتسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" في محافظة السليمانية؛ بإقليم كردستان.

وذكرت المصادر نفسها أن مفارق الحياة إمام وخطيب في مسجد بالمدينة نفسها، في السبعينيات من العمر، اكتشفت إصابته بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، الليلة الماضية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة لدى وزارة الصحة، رسميا، بلغت 31 حالة.