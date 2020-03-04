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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" فوق الأراضي العراقية

تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" فوق الأراضي العراقية

تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" فوق الأراضي العراقية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:17

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاربعاء، بتسجيل أول حالة وفاة بـ"فيروس كورونا" في محافظة السليمانية؛ بإقليم كردستان.

وذكرت المصادر نفسها أن مفارق الحياة إمام وخطيب في مسجد بالمدينة نفسها، في السبعينيات من العمر، اكتشفت إصابته بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، الليلة الماضية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة لدى وزارة الصحة، رسميا، بلغت 31 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mahboub الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:39
فلنتعامل مع هدا المرض كمتل جميع الامراض
إدا كان فيروس قاتل افضل من سرطان مدمر وسيدا طويلة....
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