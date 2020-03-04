24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا" (5.00)

  2. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  3. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  4. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

  5. كورونا.. أخيرا فتح مخيمات تندوف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | يونيسف تكشف معطيات صادمة عن اغتصاب الفتيات

يونيسف تكشف معطيات صادمة عن اغتصاب الفتيات

يونيسف تكشف معطيات صادمة عن اغتصاب الفتيات
هسبريس - إفي
الأربعاء 04 مارس 2020 - 10:36

تعرضت 13 مليون شابة أو واحدة من كل عشرين شابة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما ممن يعيشن في العالم للاغتصاب، وفقا لبيانات التقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

واستنكرت الوكالة الأممية أنه على الرغم من التقدم المحرز في العديد من المجالات، فإن الفتيات والنساء لايزلن يواجهن عالما شديد العنف والتمييز.

ويستعرض التقرير السنوات الـ25 الماضية، منذ اعتماد 'إعلان بكين' في عام 1995، وهو أول التزام عالمي رئيسي بتحقيق المساواة بين الجنسين، حتى اليوم.

وسلطت اليونيسف الضوء على التقدم المحرز في بعض المجالات، وخاصة في حصول الفتيات على حقهن في التعليم، لكنها تؤكد أن العنف والتمييز ضد الفتيات والنساء بات أمرا شائعا ومقبولا.

ومن بين بيانات أخرى عن الواقع الذي تواجهه النساء، بالإضافة إلى الاغتصاب، تؤكد دراسة اليونيسف أن 70% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات، وأن ممارسات مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال شائعا، على الرغم من تراجعها.

وتشير اليونيسيف أيضا إلى بعض المجالات التي تتضمن قضايا مثيرة للقلق بالنسبة للفتيات، ولم تكن موجودة قبل 25 عاما، مثل التغذية والصحة.

وتحذر الدراسة أيضا من تنامي مشكلات الصحة العقلية التي ترتبط جزئيا بالاستخدام المفرط للتقنيات الرقمية.

وأصبح الانتحار ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين المراهقات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، بعد مشكلات الولادة والأمومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.