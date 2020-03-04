اليونان تطلق الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين

هسبريس - إفي

عادت الشرطة اليونانية لإطلاق الغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، ضد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد من الحدود مع تركيا، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية وتحقق "إفي" من ذلك على الأرض، بعد أن شهدت الأوضاع بالأمس مزيدا من الهدوء.

على الرغم من أن الشرطة التركية لا تزال تمنع وسائل الإعلام من الاقتراب من الحدود إلا أنه يمكن رؤية أعمدة الدخان وسماع انفجارات على بعد كيلومتر واحد من معبر "بازاركولي" الحدودي، في المنطقة التي ينتظر فيها آلاف الأشخاص منذ ستة أيام فرصة للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وحاولت مجموعة من المهاجرين إجبار السلطات على الدخول عبر معبر "بازاركولي - كاستانييس"، لتضطر قوات الأمن اليونانية لاستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، وفقا لما ذكرته محطة "ERT" اليونانية العامة.

وعلقت اليونان النظر في طلبات اللجوء بحجة أن "ذلك لا يمثل انتهاكا للمعاهدات الدولية في ظل دخول اللاجئين بشكل كبير وليس بشكل فردي".

وتم اعتقال 183 شخصا في الأيام الأخيرة لمحاولة دخول اليونان؛ وأدين عدد آخر بالسجن أربعة سنوات وغرامة 10 آلاف يورو.

واتهمت اليونان تركيا بالتحريض على الدخول الجماعي للمهاجرين واللاجئين، وذلك بعدما قررت أنقرة فتح الحدود أمام المهاجرين بعد مقتل 30 جنديا في قصف للقوات السورية على إدلب، آخر معاقل الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والتي تقاوم نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا.