24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  2. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

  3. أول إصابة بفيروس "كورونا" تتحول إلى "حديث الساعة" في المغرب (5.00)

  4. تكتّل أمازيغي يُفاوض تنظيمات حزبية للانخراط في العمل السياسي‬ (5.00)

  5. كورونا.. أخيرا فتح مخيمات تندوف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اليونان تطلق الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين

اليونان تطلق الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين

اليونان تطلق الغازات المسيلة للدموع على المهاجرين
هسبريس - إفي
الأربعاء 04 مارس 2020 - 11:55

عادت الشرطة اليونانية لإطلاق الغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء، ضد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد من الحدود مع تركيا، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية وتحقق "إفي" من ذلك على الأرض، بعد أن شهدت الأوضاع بالأمس مزيدا من الهدوء.

على الرغم من أن الشرطة التركية لا تزال تمنع وسائل الإعلام من الاقتراب من الحدود إلا أنه يمكن رؤية أعمدة الدخان وسماع انفجارات على بعد كيلومتر واحد من معبر "بازاركولي" الحدودي، في المنطقة التي ينتظر فيها آلاف الأشخاص منذ ستة أيام فرصة للدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وحاولت مجموعة من المهاجرين إجبار السلطات على الدخول عبر معبر "بازاركولي - كاستانييس"، لتضطر قوات الأمن اليونانية لاستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم، وفقا لما ذكرته محطة "ERT" اليونانية العامة.

وعلقت اليونان النظر في طلبات اللجوء بحجة أن "ذلك لا يمثل انتهاكا للمعاهدات الدولية في ظل دخول اللاجئين بشكل كبير وليس بشكل فردي".

وتم اعتقال 183 شخصا في الأيام الأخيرة لمحاولة دخول اليونان؛ وأدين عدد آخر بالسجن أربعة سنوات وغرامة 10 آلاف يورو.

واتهمت اليونان تركيا بالتحريض على الدخول الجماعي للمهاجرين واللاجئين، وذلك بعدما قررت أنقرة فتح الحدود أمام المهاجرين بعد مقتل 30 جنديا في قصف للقوات السورية على إدلب، آخر معاقل الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والتي تقاوم نظام بشار الأسد المدعوم من روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي قح الأربعاء 04 مارس 2020 - 12:17
عادي جدا اي بلاد غادي دافع عن حدودها بنفس الطريقة، الناس تسحاب ليهم بغاو يتسناوهم بالورد!!! اردوغان و بوتين تيمثلوا علينا وهما بزوجهم باغين بردو الصرف لأوروبا لي عزلاهم بزوج.سوريا طاحت فريسة بينهم بزوج تايهنشرو فيها كيف بغاو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.