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كُتّاب وآراء
السعودية توقف العمرة الداخلية للحد من "كورونا"
كشف نائب وزير الحج والعمرة السعودية، عبد الفتاح مشاط، إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد امشاط، في تصريحات نشرتها صحيفة "اليوم" السعودية، أن "هذا الإجراء المؤقت يخضع للتقييم المستمر للحد من انتشار الفيروس"، مشيراً إلى أن "متابعة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لكل التعليمات لحماية المعتمرين".
المملكة العربية السعودية أعلنت، قبل أيام، إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول، بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وسجلت السعودية إصابة واحدة بفيروس كورونا على أراضيها، لسعودي قادم من إيران عن طريق البحرين، واتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية، بما فيها منع تأشيرات العمرة من خارج المملكة وإيقاف منح التأشيرات السياحية لمواطني الدول الموبوءة بالفيروس.
وقررت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، منع دخول أي خليجي قام بزيارة دول موبوءة بفيروس كورونا إلا بعد مضي 14 يوما متصلة من وصوله إلى بلده.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
mesure de précaution complémentaire efficace La décision est nécessaire. Et ne vous jetez pas à la mort. Notre religion est facile, pas difficile, des intentions pour limiter la propagation de cette épidémie mortelle. (lhadj et la omra) pour l’année d’après (incha allah) bonne initiative de l’Arabie saoudite