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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15 في إسرائيل

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15 في إسرائيل

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15 في إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 مارس 2020 - 12:35

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19" إلى 15؛ بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجدد هم شخص يعمل في متجر وعميلة تواجدت في المتجر لأكثر من ربع ساعة، إلى جانب شخص عاد السبت الماضي من إيطاليا؛ ووصفت الوزارة حالتهم بـ"الطفيفة".

هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن رئيس قسم العمليات في الجيش، الماجور جنرال اهارون حاليوا، يخضع لعزل صحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا مؤخرا، لافتة الانتباه إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان اجتمع مع حاليوا بعد رجوعه.

وأوضح ديوان رئاسة الوزراء أن "نتنياهو غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:01
لأول مرة في التاريخ المعاصر يجتاح وباء كورونا كل الجنسيات والأديان لم يترك لا الهندوس ولا المسيحيين ولا المسلمين ولا اليهود ولا الملاحدة..
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24
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:05
إسرائيل التي كل شئ مراقب فيها حتى الطيور لا تلج الأجواء إلا بإذن الجيش ومع ذلك عثروا على هذا العدد من المصابين ونحن الذين حدودنا مفتوحة لافريقيا جنوب الصحراء وجدوا حالة وحيدة
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34
3 - عبدالله الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:15
مزيدا ان شاء الله
فقد طغو في ارجاء المعمور
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-2
4 - خالد الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:28
لم يستطع العرب إخلاء فلسطين من اليهود، ربما ينجح هذا المرض في ما لم يستطع العرب فعله.
رحمة الله واسعة.
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