ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15 في إسرائيل

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد-19" إلى 15؛ بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجدد هم شخص يعمل في متجر وعميلة تواجدت في المتجر لأكثر من ربع ساعة، إلى جانب شخص عاد السبت الماضي من إيطاليا؛ ووصفت الوزارة حالتهم بـ"الطفيفة".

هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن رئيس قسم العمليات في الجيش، الماجور جنرال اهارون حاليوا، يخضع لعزل صحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا مؤخرا، لافتة الانتباه إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان اجتمع مع حاليوا بعد رجوعه.

وأوضح ديوان رئاسة الوزراء أن "نتنياهو غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة".