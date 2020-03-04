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كُتّاب وآراء
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فيروس "كورونا" يصيب النائب الأول لرئيس إيران
الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:18
ذكر موقع "إيران واير" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعلاج.
ونشر المصدر نفسه الخبر نقلا عن "مصدر مطلع"؛ لكن لم يرد تأكيد له حتى الآن من مسؤولين إيرانيين بشكل رسمي.
جدير بالذكر أن عدة مسؤولين إيرانيين أصيبوا بـ"فيروس كورونا"؛ وتوفي مسؤول كبير يوم الاثنين الماضي بعد إصابته بالعدوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:31
فليعتبروا اولوا الألباب في حكومتنا..بان هذا الوباء للجميع...كالموت تماما..وليعملوا على أن يبتعد عن بلادنا بالاعتناء بالمستشفيات والأطباء والممرضين...لتكون لهم خبرة على هذا الوباء ....وليس كما فعلوا في مستشفى طنجة....اللهم انجنا وابعد عنا هذا الوباء آمين
2 - لاديني الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:38
العقوبة للحكومة المغربية يصابون الواحد تلو الاخر ولا مفر لهم من الوباء لن تنفعهم اموالهم في اوروبا وسنصاب اصابة واحدة
تعليق غير لائق
-11
3 - عمي لحسن الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:38
اللهم إحفظ بلدنا المغرب من كل الأمراض و الأوبئة وكافة جميع أقطار المعمور
4 - yoz الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:44
واش هدي كلها صدفة... فيروس كيحطم الصين اقتصاديا و ايران سياسيا.و كينقص من الهجرة..؟؟؟ مطالب ترامب
5 - abdy الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:51
الله يشفي كل مريض ... و يبعد المرض على كل الدول الإسلامية
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