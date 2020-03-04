فيروس "كورونا" يصيب النائب الأول لرئيس إيران

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر موقع "إيران واير" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعلاج.

ونشر المصدر نفسه الخبر نقلا عن "مصدر مطلع"؛ لكن لم يرد تأكيد له حتى الآن من مسؤولين إيرانيين بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن عدة مسؤولين إيرانيين أصيبوا بـ"فيروس كورونا"؛ وتوفي مسؤول كبير يوم الاثنين الماضي بعد إصابته بالعدوى.