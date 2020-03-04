24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  2. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

  3. أول إصابة بفيروس "كورونا" تتحول إلى "حديث الساعة" في المغرب (5.00)

  4. تكتّل أمازيغي يُفاوض تنظيمات حزبية للانخراط في العمل السياسي‬ (5.00)

  5. كورونا.. أخيرا فتح مخيمات تندوف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فيروس "كورونا" يصيب النائب الأول لرئيس إيران

فيروس "كورونا" يصيب النائب الأول لرئيس إيران

فيروس "كورونا" يصيب النائب الأول لرئيس إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:18

ذكر موقع "إيران واير" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أصيب بفيروس كورونا ويخضع للعلاج.

ونشر المصدر نفسه الخبر نقلا عن "مصدر مطلع"؛ لكن لم يرد تأكيد له حتى الآن من مسؤولين إيرانيين بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن عدة مسؤولين إيرانيين أصيبوا بـ"فيروس كورونا"؛ وتوفي مسؤول كبير يوم الاثنين الماضي بعد إصابته بالعدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:31
فليعتبروا اولوا الألباب في حكومتنا..بان هذا الوباء للجميع...كالموت تماما..وليعملوا على أن يبتعد عن بلادنا بالاعتناء بالمستشفيات والأطباء والممرضين...لتكون لهم خبرة على هذا الوباء ....وليس كما فعلوا في مستشفى طنجة....اللهم انجنا وابعد عنا هذا الوباء آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - لاديني الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:38
العقوبة للحكومة المغربية يصابون الواحد تلو الاخر ولا مفر لهم من الوباء لن تنفعهم اموالهم في اوروبا وسنصاب اصابة واحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
3 - عمي لحسن الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:38
اللهم إحفظ بلدنا المغرب من كل الأمراض و الأوبئة وكافة جميع أقطار المعمور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
4 - yoz الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:44
واش هدي كلها صدفة... فيروس كيحطم الصين اقتصاديا و ايران سياسيا.و كينقص من الهجرة..؟؟؟ مطالب ترامب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - abdy الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:51
الله يشفي كل مريض ... و يبعد المرض على كل الدول الإسلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.