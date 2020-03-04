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الرئيسية | خارج الحدود | أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل

أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل

أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 04 مارس 2020 - 14:35

أظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجدّ بعد عودته من مهمة في إيطاليا، بحسب ما أفاد به متحدثان وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينان، ردا على سؤال حول معلومات أوردها موقع "يوراكتيف": "لقد تأكدت لنا هذه الإصابة".

كما قالت إليزابيث شوفمان، المتحدثة باسم وكالة الدفاع الأوروبية، إن "الموظف عاد من إيطاليا في 23 فبراير"، وأكدت أنه "لم يشارك في اجتماع عقد مع 30 موظفا من مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي"، نافية بذلك ما أوردته "يوراكتيف" بهذا الصدد.

وأدرج الموظف الأوروبي في حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا، بحسب ما أوردت وزارة الصحة البلجيكية.

وسجلت 23 إصابة بكورونا المستجد في بلجيكا، بينها عشر حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وكان 90% من المصابين عائدين من رحلة إلى إيطاليا، بحسب الوزارة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تدرس كيفية تكييف تدابيرها الوقائية بعدما رفع المركز الأوروبي للحماية من الأمراض وضبطها، الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، مستوى الخطورة نتيجة وباء "كوفيد-19".

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