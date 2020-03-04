الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته في بلاغ صحافي أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.

وحسب البلاغ ذاته، لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الحالات الجديدة.