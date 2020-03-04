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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:52

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته في بلاغ صحافي أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.

وحسب البلاغ ذاته، لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الحالات الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ZAHOUANI maroc الأربعاء 04 مارس 2020 - 16:57
الله يحد البأس ويشفي الجميع فتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تخافوا واذكروا الله لعلكم تعقلون
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