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"كورونا" يحصد أرواح 107 أشخاص في إيطاليا
الأربعاء 04 مارس 2020 - 18:19
أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 107 أشخاص في إيطاليا منذ بدء انتشاره وفق حصيلة رسمية نشرت مساء الأربعاء أشارت أيضا إلى تسجيل ثلاثة آلاف و89 إصابة في البلاد، الثالثة الأكثر تضررا في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية.
والحصيلة السابقة العائدة إلى الثلاثاء أشارت الى وفاة 79 شخصا و2502 إصابة، ما يعني ارتفاعا بلغ 28 وفاة و587 إصابة في 24 ساعة، بحسب جهاز الدفاع المدني.
وفي سياق متصل تم الإعلان رسميا عن إغلاق المدارس والجامعات الإيطالية إلى غاية 15 مارس الجاري.