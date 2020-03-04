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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:17

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر ذاته، في بيان صحافي، إن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي قح الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:24
كورونا ارحم من المظاهرات والاعتصامات بعد كل جمعة على العصابة الحاكمة بالجزائر!
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-14
2 - الوجدية الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:26
الله اكبر الله اشافيهم ويعافيهم من عذ المرض الخبيث
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44
3 - alfonso الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:26
نسأل الله لهم الشفاء والعافيه ولسائر المصابين
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47
4 - ساعي البربد الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:30
مادام الغرب المتحضر موجود بيننا ، فلا خوف على امم ماوراء الطبيعة
سيصلون الى اللقاح هناك عقول تشتغل
يتبع..
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6
5 - اكرام الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:33
الله يحفظ اخواننا في الجزائر هذا الفيروس نشر الذعر والخوغ في اذهان الناس
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36
6 - الصحراء المغربية الأربعاء 04 مارس 2020 - 20:55
نتمنى السلامة والعافية لجيراننا
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23
7 - kamal chnaoui الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:03
طريقة انتشار كورونا الجديد يوضح انه فيروس شديد العدوى وان مدة تحمله للضروف الطبيعية عالية مما يوحي انه فيروس مصطنع من طرف البشر
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-1
8 - رشيد الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:30
اللهم اشفي الجميع. هكذا بدأ في كل الدول 1 ثم 2 ثم.... حتى تتعقد الامور لسيطرة عليه.
كما نعلم جميعا لحد الان لا يوجد له دواء.
اذا استمر الوضع هكذا الحل الوحيد هو عدم توقف على العمل في الاماكن الضرورية ثم المسافة بين كل شخص زائد معلمات الأطباء اظن في شهر واحد قد يختفي بادن الله.
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5
9 - miloudi الأربعاء 04 مارس 2020 - 21:44
نرجوا من المولى العلي القدير ان يشفي المرضى ويبعد عنا هذا الوباء المفتك .
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