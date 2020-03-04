الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر ذاته، في بيان صحافي، إن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من نفس العائلة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة.