السعودية تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا

هسبريس - رويترز

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من إيران عبر البحرين.

وأضاف البيان أن المواطن السعودي "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا".

وأكدت الوزارة احتجاز الحالة الثانية في الحجر الصحي بأحد المستشفيات وإجراء اختبارات لكل المخالطين لها وأن نتائج الاختبارات ستعلن بمجرد إكمالها.