24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا" (5.00)

  2. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  3. تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا" (5.00)

  4. وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)

  5. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا

السعودية تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا

السعودية تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 04 مارس 2020 - 22:25

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من إيران عبر البحرين.

وأضاف البيان أن المواطن السعودي "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا".

وأكدت الوزارة احتجاز الحالة الثانية في الحجر الصحي بأحد المستشفيات وإجراء اختبارات لكل المخالطين لها وأن نتائج الاختبارات ستعلن بمجرد إكمالها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.