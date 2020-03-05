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الرئيسية | خارج الحدود | الصين تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

الصين تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا

الصين تسجل 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 05 مارس 2020 - 01:38

سجلت الصين 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3012.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية الصينية صباح اليوم الخميس أنه تم أيضا تسجيل 139 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الأشخاص الحاملين للفيروس إلى 80409.

وأضافت السلطات أن جميع الوفيات الـ31 سجلت في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وأشارت السلطات إلى أن ما إجماليه 52045 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بحلول الرابع من مارس الجاري.

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