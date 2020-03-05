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الرئيسية | خارج الحدود | إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء لمحاصرة "كورونا"

إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء لمحاصرة "كورونا"

إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء لمحاصرة "كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 مارس 2020 - 10:55

قالت "العتبة الحسينية المقدسة بالعراق" في بيان، اليوم الخميس، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء؛ بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

جدير بالذكر أن مدينتَي كربلاء والنجف المجاورة تجذبان زوارا شيعة من داخل الجمهورية العراقية وخارجها.

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