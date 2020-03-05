أول وفاة على صلة بفيروس كورونا في سويسرا

هسبريس - أ.ف.ب

توفيت امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها تعاني من فيروس كورونا المستجد في سويسرا، ما يعد أول حالة وفاة في البلاد بسبب "كوفيد 19" حسب ما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.

وقالت شرطة "كانتون فود"، في بيان، إن المرأة نقلت إلى مستشفى في مدينة لوزان يوم الثلاثاء، وتوفيت ليلة الأربعاء الخميس.

سجلت سويسرا، حتى الآن، 58 حالة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد يوم 25 فبراير الماضي.