أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا"

هسبريس - أ.ف.ب

حض الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما الناس على اتخاذ "تدابير وقاية منطقية" فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد، ونصحهم بتطبيق قواعد غسل اليدين ولكن عدم وضع الأقنعة الواقية.

وغرد أوباما، الذي تجنب لفت الأنظار منذ مغادرته البيت الأبيض عام 2017، بقوله: "وفروا الأقنعة لعمال الرعاية الطبية. لنحافظ على الهدوء، اصغوا إلى الخبراء واتبعوا العلم".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إنه يتعين على الناس أن يتابعوا تحديث المعلومات من مراكز الوقاية من الأمراض، ولزوم منازلهم إذا كانوا مرضى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص في الأقنعة والنظارات ومستلزمات الوقاية الأخرى التي يستخدمها عمال الصحة بسبب "تزايد الطلب والتخزين وسوء الاستخدام".

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدةإلى 11 وفاة، الأربعاء، فيما وافق النواب في الكونغرس على تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة الوباء.

وعلى المستوى الوطني أصيب أكثر من 130 شخص حتى الآن بالفيروس الذي تم رصده في أكثر من 12 ولاية أميركية.