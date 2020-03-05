24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)

  3. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  4. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  5. دراسة: المغرب يتراجع في "مؤشر الأمن الرقمي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة الجنائية الدولية تحقق في حرب أفغانستان

المحكمة الجنائية الدولية تحقق في حرب أفغانستان

المحكمة الجنائية الدولية تحقق في حرب أفغانستان
هسبريس - إفي
الخميس 05 مارس 2020 - 13:45

قررت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان من جانب القوات الأمريكية وطالبان والسلطات المحلية.

وقررت دائرة استئناف في المحكمة تأييد طلب النيابة العامة وإلغاء قرار سابق صدر عن دائرة أخرى بالمحكمة، في أبريل 2019، بعدما تم رفض السماح بفتح تحقيق في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.