المحكمة الجنائية الدولية تحقق في حرب أفغانستان

هسبريس - إفي

قررت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان من جانب القوات الأمريكية وطالبان والسلطات المحلية.

وقررت دائرة استئناف في المحكمة تأييد طلب النيابة العامة وإلغاء قرار سابق صدر عن دائرة أخرى بالمحكمة، في أبريل 2019، بعدما تم رفض السماح بفتح تحقيق في هذا الصدد.