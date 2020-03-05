24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/03/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
- حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت
- أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
- ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
- الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا"
هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)
بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)
الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)
- رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (146)
- هل يلغي خطر فيروس "كورونا" إقامة صلاة الجمعة بمساجد المملكة؟ - (116)
- الجزائر تنتقد تأخر تعيين المبعوث الأممي وتنفي العداء ضد المملكة - (67)
- "فوضى كورونا" .. تسريب أسماء مسافرين مغاربة قادمين من إيطاليا - (62)
- وفد برلماني يحل بمدينة السمارة لزيارة الجدار الأمني في الصحراء - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان
الخميس 05 مارس 2020 - 13:55
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده تعمل على نشر ألف عنصر من الشرطة على ضفاف "نهر مريج"، الحدودي مع اليونان، لمنع الأخيرة من إجبار النازحين على العودة.
وقال الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة تفقدية إلى محافظة أدرنة شمال غرب تركيا، "يجري نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة، بكامل معداتهم، للحيلولة دون رد المهاجرين".
وأضاف صويلو أن السلطات التركية تحاول منع المهاجرين من عبور "بحر إيجة" للحيلولة دون "وقوع أزمة إنسانية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - chrome الخميس 05 مارس 2020 - 14:13
وجب على الحكومة المغربية تعلم أسلوب الضغط بجميع الوسائل المتاحة من تركيا، سترون كيف سترضخ اوربا في الأخير...
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1