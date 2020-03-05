الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده تعمل على نشر ألف عنصر من الشرطة على ضفاف "نهر مريج"، الحدودي مع اليونان، لمنع الأخيرة من إجبار النازحين على العودة.

وقال الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة تفقدية إلى محافظة أدرنة شمال غرب تركيا، "يجري نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة، بكامل معداتهم، للحيلولة دون رد المهاجرين".

وأضاف صويلو أن السلطات التركية تحاول منع المهاجرين من عبور "بحر إيجة" للحيلولة دون "وقوع أزمة إنسانية".