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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان

الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان

الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 مارس 2020 - 13:55

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده تعمل على نشر ألف عنصر من الشرطة على ضفاف "نهر مريج"، الحدودي مع اليونان، لمنع الأخيرة من إجبار النازحين على العودة.

وقال الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارة تفقدية إلى محافظة أدرنة شمال غرب تركيا، "يجري نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة، بكامل معداتهم، للحيلولة دون رد المهاجرين".

وأضاف صويلو أن السلطات التركية تحاول منع المهاجرين من عبور "بحر إيجة" للحيلولة دون "وقوع أزمة إنسانية".

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1 - chrome الخميس 05 مارس 2020 - 14:13
وجب على الحكومة المغربية تعلم أسلوب الضغط بجميع الوسائل المتاحة من تركيا، سترون كيف سترضخ اوربا في الأخير...
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