24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)

  3. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  4. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  5. دراسة: المغرب يتراجع في "مؤشر الأمن الرقمي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الكويت تعلن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الكويت تعلن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الكويت تعلن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 05 مارس 2020 - 14:05

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء أول حالة لمريض بفيروس كورونا في البلاد؛ ويبلغ من العمر 34 عاما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون الرعاية في مستشفى تابع لوزارة الصحة.

وأضاف السند: "فترة الحجر الصحي 14 يوماً، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مُصاب".

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد في البلاد إلى 58.

وأكدت بثينة المضف وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، في مؤتمر صحفي، أن "محاصرة المرض تعتمد على وعي المجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طارق الخميس 05 مارس 2020 - 14:12
الحمد لله اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.