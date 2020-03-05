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كُتّاب وآراء
الكويت تعلن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، شفاء أول حالة لمريض بفيروس كورونا في البلاد؛ ويبلغ من العمر 34 عاما.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون الرعاية في مستشفى تابع لوزارة الصحة.
وأضاف السند: "فترة الحجر الصحي 14 يوماً، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مُصاب".
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد في البلاد إلى 58.
وأكدت بثينة المضف وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، في مؤتمر صحفي، أن "محاصرة المرض تعتمد على وعي المجتمع".