تقرير ألماني يقترح حظر حجاب الفتيات بالمدارس

هسبريس – د.ب.أ

عرض محام دستوري في ألمانيا تقريرا جديدا، بالعاصمة الألمانية برلين توصل فيه إلى نتيجة أنه سيكون ممكنا حظر ارتداء الحجاب في المدارس بألمانيا لفتيات أصغر من 14 عاما.

وتوصل المحامي الدستوري الألماني كيريل-ألكسندر شفارتس إلى تقييم أن الحظر سيكون متماشيا مع الدستور، حتى وإن كانت الدولة ستتدخل بذلك في حرية العقيدة وفي حق التربية الأبوي.

وبحسب التقرير، فإنه يمكن أن تمتلك الحكومة أيضا سلطة تخول لها إصدار مثل هذا الحظر، حتى إن كان ذلك سيسري على مدارس تقع في الأساس تحت مسؤولية الولايات، وليس الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أنه تم إجراء التقرير بتكليف من الجمعية الاتحادية للعمل التي تضم روابط المهاجرين في ألمانيا والتي تعتبر نفسها اتحادا علمانيا.

وبرر شفارتس في التقرير أنه "حتى إذا كان الحق التربوي للآباء يسمح لهم بشكل أساسي بالتأثير على تكوين أطفالهم القصر على نحو تربوي على مدار فترة زمنية طويلة، فإن لهذا الحق حدودا أيضا في مصلحة الطفل"، موضحا أنه لهذا السبب يكون هناك مبرر للتدخل في الحق التربوي للأبوين من أجل حماية الطفل، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بضمان الحرية عن طريق تقييد الحرية.

ودعا المحامي الدستوري الألماني لحظر ارتداء الحجاب بالنسبة للفتيات الأقل من 14 عاما في أية مؤسسات عامة، وليس فقط في المدارس، وأشار إلى أن التركيز على المدارس سينطوي –بحسب رأيه- على خطر احتمالية أن ترفض المحكمة الدستورية العليا مثل هذا الحظر ليس فقط من ناحية المضمون، وإنما شكليا أيضا بسبب اختصاص الولايات الخاص بالمدارس.

يذكر أن تقريرا آخرا صدر من محام دستوري أيضا بتكليف من منظمة حقوق المرأة "تيرا دي فام" (أرض النساء) في العام الماضي، توصل إلى أنه يمكن الاتفاق على حظر الحجاب في المدارس بالنسبة لفتيات حتى عمر 14 عاما بموجب القانون الأساسي (الدستور).

وكان قد تمت إثارة النقاش حول موضوع الحجاب في ألمانيا مجددا بعدما قررت النمسا حظر الحجاب في المدارس الابتدائية في ماي الماضي.