منظمة إيرانية: عدد ضحايا "كورونا" يفوق 1500

هسبريس - متابعة

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد المتوفين، خلال الـ24 ساعة الماضية، زاد بما لا يقل عن 200 شخص آخر في عدد من المدن الإيرانية، إثر إصابتهم بفيروس "كورونا".

وأضاف المصدر ذاتها أن حجم الكارثة وصل إلى درجة اعترف معها عبد الكريم حسين زاده، عضو مجلس شورى الملالي، أمس، بأن تكدس الجثث في قم وعجز المواطنين في رشت "دليلان على القصور الموجود في الإعلان المبكر والتحذير في الوقت المناسب فيما يخص كورونا".

وكشفت المنظمة أنه، وفق أرقام المستشفيات، توفي في كلستان 70 من المصابين خلال الأيام الماضية، كما كشف مسؤول لإحدى المقابر في كرمانشاه أنه "تم دفن 85 شخصًا من ضحايا "كورونا" في هذه المقبرة، بينما يتم في مقبرة (باغ فردوس) هي الأخرى دفن الجثث في ظلام الليل تحت سيطرة قوات الحرس والباسيج".

وحسب ما سبق، يضيف المصدر ذاته، "فقد بلغ عدد ضحايا "كورونا" في 74 مدينة بـ28 محافظة أكثر من 1500 شخص بحلول الساعة الثامنة من مساء الخميس 5 مارس بتوقيت طهران".

وقالت منظمة مجاهدي خلق: "تفيد أدلة وتقارير وحالات ورسائل واتصالات من المواطنين من مختلف بقاع البلاد المنكوبة بالملالي بأن العدد الحقيقي للضحايا أكثر بكثير في كل البلاد. اليوم، اضطر وزير الصحة لنظام الملالي للاعتراف بأن "كورونا" اجتاح كل محافظات إيران البالغ عددها 31".

وأضافت أن قوات الحرس واستخبارات الحرس ووزارة المخابرات "مكلفة بمنع انتشار الأعداد الحقيقية للضحايا، وذلك باستخدام مختلف الحيل بما فيها تهديد عوائل الضحايا؛ بينما الهيئة العامة لقوات الحرس أصدرت بلاغًا لكل المقرات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات، وكلفتها بالاستقرار في المستشفيات ولجان الصحة والعلاج، وفي كثير من المدن وحين إصدار شهادة الوفاة لضحايا كورونا يتم ذكر أسباب أخرى للوفاة مثل السكتة القلبية بدلًا من "كورونا"، كما يتم أخذ تعهد من العوائل بعدم الكشف عن سبب وفاة الضحية".

واضطر النظام لإعلان إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية العام الإيراني الجاري (20 مارس)، حيث تليه أيام العطل لرأس السنة الجديدة.

بالمقابل، "ما زالت رحلات شركة ماهان إير للطيران التابعة لقوات الحرس مستمرة إلى مختلف المدن الصينية، حيث هبطت طائرة لهذه الشركة حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 5 مارس بالتوقيت المحلي في مطار شنغهاي"، وفق المصدر عينه.

وكتب موقع "انتخاب" الحكومي أن متخصصًا للأمراض العفونية وعضو لجنة أنفلونزا في البلاد توقع أن تصاب نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من سكان طهران بفيروس "كورونا" بحلول نهاية شهر اسفند الإيراني (20 مارس)، وفق منظمة مجاهدي خلق دائما.