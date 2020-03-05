24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  3. هل حقا صديقنا سعيد جُلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ؟ (5.00)

  4. مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت (5.00)

  5. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | كورونا تضرب 16 فردا من عائلة واحدة بالجزائر

كورونا تضرب 16 فردا من عائلة واحدة بالجزائر

كورونا تضرب 16 فردا من عائلة واحدة بالجزائر
هسبريس - متابعة
الخميس 05 مارس 2020 - 22:25

أصيب 16 فرداً من عائلة جزئرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا المستجد بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الخميس.

وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، ليتبيّن أنّها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا ولم يدرجا بين الإصابات البالغة 16.

وزار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، 50 كلم جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير، حسب وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Alfonso الخميس 05 مارس 2020 - 22:33
ان لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله نسأل الله لهم الشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
2 - الصحراء المغربية الخميس 05 مارس 2020 - 22:41
أتمنى السلامة والعافية لجيراننا رغم أن مسؤوليهم مقابلين الصحراء المغربية قبل فيروس كورونا وقبل أي ملف آخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
3 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 22:41
اقولها وسوف اعيدها ان الدول التي يستهين فيها الأفراد بعدم التقيد بما يلزم القيام به الأكيد بان عدد الاصابات بها سوق ترتفع، الخوف ليس من كورونا بحد ذاتها بل من ازدياد الاعداد الذي سوف يصبح معه القدرة التحملية للمستشفيات منعدما و بالتالي سوف يشهد العالم اهمالا للمرضى وعدم القدرة على معالجتهم.. وبالتالي موتهم... فالحمى العادية التي تصيب الأفراد تحتاج إلى علاج و الا تسوء حالة المريض فما بالك بكورونا...
لن يصيبنا إلا ما كتب لنا لكن هناك ايات و احادبت أخرى تدعونا إلى الحيطة و الحذر و الاستعداد يجب أن نتمعن فيها أيضا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
4 - مواطنة حرة الخميس 05 مارس 2020 - 22:42
شفت العنوان تخلعت كلت يا كما المغرب.الله إحفض خوتنا الجزائريين والخوت فجميع الدول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
5 - خديجة الخميس 05 مارس 2020 - 22:43
ياربي السلامة .لا حول ولا قوة الا بالله.ياربي تلطف .الله يشافيهم ويشافي جميع مرضى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - mar maro الخميس 05 مارس 2020 - 22:43
الاعلام كيهدر غير على كورونا او الاحزاب كيسخنو في طعارج ل 2021
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - سقيم الخميس 05 مارس 2020 - 22:49
الهم اشف انت الشافي لا شفاء الاّ شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما ,اللهم نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - متتبع الخميس 05 مارس 2020 - 22:50
ياربي السلامة نسأل الله العفو والعافية اللهم اشفي انت الشافي لاشفاء الاشفاؤك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
9 - فاتي الخميس 05 مارس 2020 - 22:53
الله يشافي المرضئ و يرحم الموتئ المسلمين أينما كانوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - المصطفاوي الخميس 05 مارس 2020 - 23:23
يجب الإستفادة من الأساتذة الصينيين في مجال محاربة هذا الوباء، فلو انتشر الوباء بمثل ما انتشر به في الصين وفي دولة عربية لكان الفناء التام لعدم وجود استراتيجية صلبة لصد هذا الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.