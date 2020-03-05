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كُتّاب وآراء
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كورونا تضرب 16 فردا من عائلة واحدة بالجزائر
الخميس 05 مارس 2020 - 22:25
أصيب 16 فرداً من عائلة جزئرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا المستجد بعد تواصلهم مع جزائريين يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الخميس.
وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، ليتبيّن أنّها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا ولم يدرجا بين الإصابات البالغة 16.
وزار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة، 50 كلم جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير، حسب وزارة الصحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - Alfonso الخميس 05 مارس 2020 - 22:33
ان لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله نسأل الله لهم الشفاء
2 - الصحراء المغربية الخميس 05 مارس 2020 - 22:41
أتمنى السلامة والعافية لجيراننا رغم أن مسؤوليهم مقابلين الصحراء المغربية قبل فيروس كورونا وقبل أي ملف آخر
3 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 22:41
اقولها وسوف اعيدها ان الدول التي يستهين فيها الأفراد بعدم التقيد بما يلزم القيام به الأكيد بان عدد الاصابات بها سوق ترتفع، الخوف ليس من كورونا بحد ذاتها بل من ازدياد الاعداد الذي سوف يصبح معه القدرة التحملية للمستشفيات منعدما و بالتالي سوف يشهد العالم اهمالا للمرضى وعدم القدرة على معالجتهم.. وبالتالي موتهم... فالحمى العادية التي تصيب الأفراد تحتاج إلى علاج و الا تسوء حالة المريض فما بالك بكورونا...
لن يصيبنا إلا ما كتب لنا لكن هناك ايات و احادبت أخرى تدعونا إلى الحيطة و الحذر و الاستعداد يجب أن نتمعن فيها أيضا...
لن يصيبنا إلا ما كتب لنا لكن هناك ايات و احادبت أخرى تدعونا إلى الحيطة و الحذر و الاستعداد يجب أن نتمعن فيها أيضا...
4 - مواطنة حرة الخميس 05 مارس 2020 - 22:42
شفت العنوان تخلعت كلت يا كما المغرب.الله إحفض خوتنا الجزائريين والخوت فجميع الدول.
5 - خديجة الخميس 05 مارس 2020 - 22:43
ياربي السلامة .لا حول ولا قوة الا بالله.ياربي تلطف .الله يشافيهم ويشافي جميع مرضى المسلمين
6 - mar maro الخميس 05 مارس 2020 - 22:43
الاعلام كيهدر غير على كورونا او الاحزاب كيسخنو في طعارج ل 2021
7 - سقيم الخميس 05 مارس 2020 - 22:49
الهم اشف انت الشافي لا شفاء الاّ شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما ,اللهم نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن
8 - متتبع الخميس 05 مارس 2020 - 22:50
ياربي السلامة نسأل الله العفو والعافية اللهم اشفي انت الشافي لاشفاء الاشفاؤك
9 - فاتي الخميس 05 مارس 2020 - 22:53
الله يشافي المرضئ و يرحم الموتئ المسلمين أينما كانوا
10 - المصطفاوي الخميس 05 مارس 2020 - 23:23
يجب الإستفادة من الأساتذة الصينيين في مجال محاربة هذا الوباء، فلو انتشر الوباء بمثل ما انتشر به في الصين وفي دولة عربية لكان الفناء التام لعدم وجود استراتيجية صلبة لصد هذا الفيروس.
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