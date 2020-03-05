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كُتّاب وآراء
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41 وفاة بـ"فيروس كورونا" في 24 ساعة بإيطاليا
الخميس 05 مارس 2020 - 22:45
أحصت إيطاليا 41 وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 148 وفاة، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني يوم الخميس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - احمد الخميس 05 مارس 2020 - 22:50
على الدولة اخد العبرة وعدم الاستهانة بهدا المرض والدخول في مراحل متقدمة من التحصين غلق الحدود الغاء الدراسة حث الناس على التزام بيوتهم جلب الادوية ووو.....
3 - Na jib mansor الخميس 05 مارس 2020 - 22:55
المغرب مقبل على كارثة،في ظل هذا الاستهتار من طرف المسؤولين
4 - وااا الزمر الخميس 05 مارس 2020 - 22:58
وا حبسو المطارات وا عباد الله وا باراكة هادو غير قطاع الصحة عندهم مزيان حنا سبطار واحد
6 - GR 73 الخميس 05 مارس 2020 - 23:06
ربي أحفظنا من كل أدى ومن كل مكروه
ربي أحفظنا راه مكينش عندنا صبيطارات
ربي أحفظنا وشوف من حالنا راه كاملة علينا
قبل مادير لينا هاد كورونا Game over
ربي أحفظنا راه مكينش عندنا صبيطارات
ربي أحفظنا وشوف من حالنا راه كاملة علينا
قبل مادير لينا هاد كورونا Game over
7 - لا حول ولا قوة الا بالله الخميس 05 مارس 2020 - 23:07
ان لله وان اليه راجعون ياربي سلامه
9 - مخلوعة الخميس 05 مارس 2020 - 23:08
ويلي ويلي صافي مشينا فيها يا رب يجي الصيف دغيا باش ينقرض هاد الفيروس هدا هو الامل ديالي لي بقا
10 - الحقيقة الخميس 05 مارس 2020 - 23:08
يجب إغلاق المجال الجوي والغاء كل الرحلات الآتية من إيطاليا.
11 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 23:08
إيطاليا من بين الدول التي لديها سياسة صحية و اجتماعية قوية ومع ذلك وجدت صعوبة في تطويق الوضع و اخاف ان تصل إلى المرحلة التي لن تستطيع معها استيعاب الحالات الجديدة خصوصا ان فقط حالة واحدة من فيروس كورونا سوف تتطلب تدخل اقل شيئ اربع او خمس تخصصات طبية في نفس الوقت.. فما بالك عندما يصل العدد إلى اربع آلاف شخص كما هو الحال الان في إيطاليا التي لم تغلق بعد حدودها البرية و الجوية لا مع الصين و لا حتى مع الدول الأخرى الغير موبوئة..
13 - حقيقة الخميس 05 مارس 2020 - 23:17
كارثة وأكيد مرضى كثر بيننا منهم جيران المصابة الثانية بالفيروس بالمغرب التي أقامت مجرد وصولها وليمة كبيرة وحفل ديني أي الطلبة بحضور أكثر من 30 امرأة. نصيحة على الأفل ابتعدوا عن مهاجرينا العائدين. حتى ممرضونا عديموا المسؤولية سيتركوك تموت إن أصبت لا كمامات لا شيء.
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