41 وفاة بـ"فيروس كورونا" في 24 ساعة بإيطاليا

هسبريس - متابعة

أحصت إيطاليا 41 وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 148 وفاة، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني يوم الخميس.