العاهل السعودي يعفي وزير الاقتصاد التويجري

هسبريس - د.ب.أ

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الخميس أمرا ملكيا يقضي بإعفاء وزير الاقتصاد محمد التويجري من عمله، وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء في بيان الديوان الملكي "تكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.