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الصين تسجل 30 وفاة إضافية جراء "كورونا"

الصين تسجل 30 وفاة إضافية جراء "كورونا"
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 06 مارس 2020 - 06:21

أعلنت الصين، الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس "كورونا"، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيّات بالفيروس المستجدّ في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في الصين 143، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552، وفقًا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجّلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد إلى 36. وقالت السلطات المحلية، الثلاثاء، إنّ ثمانية صينيين كانوا يعملون في مطعم في شمال إيطاليا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى الصين أواخر فبراير.

والصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد أن انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

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