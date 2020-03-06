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الرئيسية | خارج الحدود | الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 06 مارس 2020 - 10:41

قال الفاتيكان، اليوم الجمعة، إنه تأكدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا.

وكشف المتحدث ماتيو بروني بإن الحالة اكتشفت أمس الخميس وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.

وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.

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