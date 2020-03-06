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كُتّاب وآراء
17 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إيران
قال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا قفز، اليوم الجمعة، إلى 124 بعد وفاة 17 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أنه تم اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4747.
وفي غضون ذلك توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.
ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان صحفي شيخ الإسلام بأنه كان صديقا ودبلوماسيا نزيها.
وشغل شيخ الإسلام منصب نائب وزير الخارجية الإيراني خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم منصب سفير إيران لدى سورية.
وكان آخر منصب تقلده الراحل هو مستشار السياسة الخارجية لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.