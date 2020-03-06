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الرئيسية | خارج الحدود | 17 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إيران

17 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إيران

17 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إيران
هسبريس - متابعة
الجمعة 06 مارس 2020 - 13:16

قال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا قفز، اليوم الجمعة، إلى 124 بعد وفاة 17 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أنه تم اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4747.

وفي غضون ذلك توفي نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الدبلوماسي الإيراني فارق الحياة في وقت مبكر صباح اليوم داخل إحدى مستشفيات العاصمة طهران.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيان صحفي شيخ الإسلام بأنه كان صديقا ودبلوماسيا نزيها.

وشغل شيخ الإسلام منصب نائب وزير الخارجية الإيراني خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم منصب سفير إيران لدى سورية.

وكان آخر منصب تقلده الراحل هو مستشار السياسة الخارجية لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بن كبور الجمعة 06 مارس 2020 - 13:52
إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته لقد كان دبلوماسيا محنكا ورجل دولة بارز ورحم الله أمواتنا جميعا من الأولين والسابقين والتابعين وتابع التابعين الى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين
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6
2 - متعجب الجمعة 06 مارس 2020 - 14:00
علاش الفيروس يلحق اضرار جسيمة بالصين و إيران ؟ أليس هنالك قاسم مشترك بين البلدين؟
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