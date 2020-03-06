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كُتّاب وآراء
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تفجير يستهدف مقرّ السفارة الأمريكية في تونس
الجمعة 06 مارس 2020 - 11:51
أقدم شخص يمتطي دراجة نارية، اليوم الجمعة، على تفجير نفسه بحزام ناسف في العاصمة التونسية مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.
وأفاد "راديو موزاييك" المحلي بإصابة 5 أمنيين ومقتل الانتحاري الذي فجر نفسه، في وقت أكد شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب المكان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - أستاذة وطنية الجمعة 06 مارس 2020 - 12:03
تونس الشقيقة بدأت تبني دولتها على الطريق الصحيح ولن تخاف الإرهاب ولا المرهبين ألا قاتلهم الله
2 - البيضاوي الجمعة 06 مارس 2020 - 12:05
بعد فضح الخطة التي أو صلت العميل الفرنسي الفخفاخ إلى الرئاسة. الذي يحمل الجنسية الفرنسية وانه لا يريد أن يتخلى عنها . وأنه امتداد للنظام السابق .حيث بدأت التكتلات ضده وخاصة من طرف الأحزاب الإسلامية. جاءت هذه العملية لإرجاع الشقيقة تونس إلى الوراء و كتم أصوات المعارضة. والتضيق على الإسلاميين. وخلق نوع من البلبة والهاء الرأي العام التونسي والعربي.
3 - aziz الجمعة 06 مارس 2020 - 12:13
ها المعقول عاد بدا هالديمقراطية راه الدول الغربية ومريكان وصحاب الشكرة هما الارهابين باش داك الرايس امشي بحالتوا حيت الشعب بغيه واخصهوهم ادروا ليه البلبلة والقوق ويهرس ليه الاقتصاد هذه هي السياسة العالمية انت ايها الرئيس غير مرغوب فيك وهذه هي رسالتهم لك انتهئ الكلام
4 - توفيق المسفيوي الجمعة 06 مارس 2020 - 12:21
الارهاب يحاول هدم ما وصلت اليه تونس من ديمقراطية لكن هيهات لن يصل العنف والارهاب لمبتغاه , كل التضامن مع تونس و شعبها الراقي.
5 - عادل الجمعة 06 مارس 2020 - 12:22
عادة الجهة المستفيدة من التفكير هي نفسها الجهة المنفدة، ولكم في تفجيرات 11 سبتمبر بأمريكا عبرة، ولنقس على ذالك
6 - الفيلسوف الجمعة 06 مارس 2020 - 12:28
غالبا ما تفشل الدول في تسيير أمورها بسهولة عندما تقوم بالتضييق على فئة من الفئات المجتمعية...
تونس صحيح انها تمشي في اتجاه الانفتاح و التحرر لكنها في الوقت نفسه تخنق الاسلاميين و هذا غلط كبير يجب أن ياخد منه الدول الأخرى الدرس والعبر..
تونس شهدت في الأيام السابقة اعتدائات على المساجد و على المصلين و القائمين على أمرها..
فطبيعي ان نشهد مثل هذا الرد الفعل العنيف
.السياسة تقتضي الانفتاح الانفتاح على جميع الفئات المجتمعية و كذالك حماية الآليات سواء الدينية او التي لها اديوليوجيات مختلفة فمن هناك يأتي التشويش..
تونس صحيح انها تمشي في اتجاه الانفتاح و التحرر لكنها في الوقت نفسه تخنق الاسلاميين و هذا غلط كبير يجب أن ياخد منه الدول الأخرى الدرس والعبر..
تونس شهدت في الأيام السابقة اعتدائات على المساجد و على المصلين و القائمين على أمرها..
فطبيعي ان نشهد مثل هذا الرد الفعل العنيف
.السياسة تقتضي الانفتاح الانفتاح على جميع الفئات المجتمعية و كذالك حماية الآليات سواء الدينية او التي لها اديوليوجيات مختلفة فمن هناك يأتي التشويش..
7 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 12:33
حفظ الله الشقيقة تونس الخضراء من الفتن ما ظهر منها وما بطن.....
8 - مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 12:34
هذا هو حال حزب النهضة .
حزب الاخوان المفلسين بعد رماهم الشعب الى مزبلة التاريخ لا تريد ان تستسلم الى رغبات الشعب .بل تريد فرض نفسها و تلجأ الى اساليبها المعتمدة الارهاب .
اما عن يمجد قيس سعيد فهو فقط بيدق للدولة العضمى و ضعته هناك و لا تنسى انه صناعة النظام السابق ا
حزب الاخوان المفلسين بعد رماهم الشعب الى مزبلة التاريخ لا تريد ان تستسلم الى رغبات الشعب .بل تريد فرض نفسها و تلجأ الى اساليبها المعتمدة الارهاب .
اما عن يمجد قيس سعيد فهو فقط بيدق للدولة العضمى و ضعته هناك و لا تنسى انه صناعة النظام السابق ا
تعليق غير لائق
-12
9 - بوشيبة الجمعة 06 مارس 2020 - 12:34
تونس الشقيقة على الطريق الصحيح ولن يوقف مسارها الإرهاب الجبان ولا المفسدين الخونة..
10 - ملاحظ من الرباط الجمعة 06 مارس 2020 - 12:40
ها قد عاد أعراب الامارات والسعودية يعلنون حربهم الهوجاء على أي تجربة ديمقراطية في أي دولة عربية. لن يدعوا تونس الحبيبة تبني دولتها وديمفراطيتها. ستكثر الانفجارات وتتوالى في تونس الحبيبة ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
11 - مغربي رغما عن الكل الجمعة 06 مارس 2020 - 13:00
بعدما قامت تونس بطي صفحة الماضي الغاصب للحريات وشق طريقها نحو الديمقراطية وانعم عليا بقاءد محنك و يعرف ما له وما عليه بدات ايادي الغدر تزرع الفتن لاعادة تونس الخضراء الى حضيرة الفوفضى الخلاقة . رسالتي لاهل تونس الاصرار على المشي قدما في الطريق الصحيح الذي سلكوه و توفير كل الدعم والتاييد للرءيس الجديد الذي ابان عن مواطنة وعروبة قل نظيرها في زمننا المشؤوم. فصبرا جميلا.
12 - GALA الجمعة 06 مارس 2020 - 13:03
نطلب من الإرهابيين بأن يتركوا إخواننا في تونس يبنون دولتهم الديموقراطية فلن ينالوا منها لأن الشعب يريد البناء. إلى الأمام إخواني التونسيين
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