تفجير يستهدف مقرّ السفارة الأمريكية في تونس

هسبريس من الرباط

أقدم شخص يمتطي دراجة نارية، اليوم الجمعة، على تفجير نفسه بحزام ناسف في العاصمة التونسية مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة.

وأفاد "راديو موزاييك" المحلي بإصابة 5 أمنيين ومقتل الانتحاري الذي فجر نفسه، في وقت أكد شهود عيان أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب المكان.