فرنسا تسجل تسعة حالات وفاة بفيروس "كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه جرى تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد منذ مساء أمس الخميس.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا إلى 577 حالة.

كما جرى تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بالفيروس. وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء كورونا في فرنسا إلى تسع حالات.