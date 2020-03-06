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فرنسا تسجل تسعة حالات وفاة بفيروس "كورونا"
الجمعة 06 مارس 2020 - 16:05
قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه جرى تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد منذ مساء أمس الخميس.
وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في فرنسا إلى 577 حالة.
كما جرى تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بالفيروس. وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء كورونا في فرنسا إلى تسع حالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الكورونا المستجد الجمعة 06 مارس 2020 - 17:14
أطلب من الملك أن يتدخل لغلق المطارات و الموانئ و وقف الدراسة لإحتواء إنتشار الوباء قبل فوات الأوان
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