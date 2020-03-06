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الرئيسية | خارج الحدود | صدامات جديدة تندلع في حدود تركيا واليونان

صدامات جديدة تندلع في حدود تركيا واليونان

صدامات جديدة تندلع في حدود تركيا واليونان
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 06 مارس 2020 - 19:30

اندلعت صدامات جديدة لفترة وجيزة، الجمعة، على الحدود اليونانية التركية بين الشرطة اليونانية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والمهاجرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة، بعد أسبوع من إعلان أنقرة فتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.

بعد مناوشات قصيرة، تجمع مئات المهاجرين أمام مركز بازاركولي الحدودي، واسمه كاستانييس في الجانب اليوناني، وهم يهتفون "حرية" و"سلام" و"افتحوا البوابات"، وفق ما ذكر مصور لفرانس برس.

ورفع البعض فوق السياج الشائك لافتات كتب عليها "نريد أن نعيش بسلام".

وقال أمير مسعود، وهو إيراني الجنسية كان يرتدي قناعاً واقياً على وجهه للاحتماء من الغاز المسيل للدموع، لوكالة فرانس برس: "نريد ببساطة حياة أفضل، وضعاً أفضل، العيش بحرية".

واتهمت السلطات اليونانية القوات التركية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية من الجانب اليوناني من الحدود. وقال مسؤول يوناني: "كانت هناك هجمات منسقة هذا الصباح".

وتؤكد أثينا أن السلطات التركية توزع أيضاً أدوات لقطع الأسلاك التي تمنع المهاجرين من العبور إلى الجانب اليوناني.

بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب اردوغان في 28 فبراير عن فتح الحدود مع اليونان، توجهت آلاف عديدة من المهاجرين إليها معيدين إلى الأذهان ما حدث خلال أزمة الهجرة التي هزت القارة في عام 2015.

وندد الاتحاد الأوروبي بشدة باستخدام تركيا قضية المهاجرين "لابتزازه" وفي حين تطلب أنقرة من الأوروبيين دعمها في سوريا حيث تنفذ عملية عسكرية وتواجه تدفقا للاجئين على حدودها.

ومع تجمع آلاف المهاجرين على الحدود اليونانية التركية، كان عليهم أن يجدوا وسيلة لقضاء الليل. وفي حين ينام كثيرون في العراء رغم البرد، صنع بعض المحظوظين وهم غالباً عائلات لديها أطفال خياماً من القماش المشمع يخرجون منها منهكين كل صباح.

وعبّر بعضهم، الجمعة، عن شعورهم المتزايد بالإحباط حيال أنقرة معتبرين أن السلطات التركية خدعتهم عندما جعلتهم يعتقدون أن بإمكانهم عبور الحدود بسهولة.

وقال سينا، وهو إيراني، لفرانس برس: "قالوا لنا: إما أن تعبروا بطريقة غير شرعية أو أن ترحلوا من هنا. لكننا لم نأتِ لنعبر الحدود بطريقة غير شرعية". وأضاف: "نحن هنا لأن تركيا سمحت لنا بذلك".

وكانت حافلات متوقفة في مكان قريب من مركز بازاركولي الحدودي، الجمعة، تقترح نقل المهاجرين نحو نهر ماريتسا (نهر إفروس باللغة اليونانية) الذي يفصل بين تركيا واليونان.

وأُقيم نظام كامل لاستغلال المهاجرين الذين بات باعة متجولون أتراك يبيعونهم زجاجات المياه أو الطعام أو معدات لصنع خيام بعشرة أضعاف ثمنها.

وتأتي المواجهات الحدودية غداة التوقيع في موسكو على اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غرب سوريا، بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة أنباء الأناضول الحكومية بأن وقف إطلاق النار لا يعني أن أنقرة ستغلق حدودها مع أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 06 مارس 2020 - 19:49
الذي عاش تحت القدائف والبراميل الحارقة والصواريخ العابرة للقارات الروسية لا ترهبه تلك الغازات المسيلة للدموع ولا رصاص مطاطي من الجانب اليوناني
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2 - اياد العراقي الجمعة 06 مارس 2020 - 20:14
جل هؤلاء اللاجئين هم شباب من الهزاره(شيعه افغانستان) الدين ولدوا في ايران بعد نزوح اهلهم ايام ابان حروب افغانستان وحكم طالبان ويتم معاملتهم هناك باحتقار شديد ويشتغلون في ارذل الاعمال وايران سهلّت وتعمدت ارسال شبابهم لتركيا ومنها الى اوربا لموازنه وزياده اعداد الشيعه في اوربا لان السنه قد هاجروا اليها بكثره وليتم تحويل مبالغ بالعمله الصعبه اليها عن طريق المهاجرين علاوه للثقل السياسي والاجتماعي للغه الفارسيه في اوربا واردوغان هو من فتح حدوده لكل الوان واشكال الارهابيين الملتحين ليعيثوا فسادا في سوريا والعراق وهو من يتربح من اعمال تهريب النفط اليه سواء عن طريق حكومه كردستان او حقوط نفظ سوريا التي سيطرت عليها داعش والاكراد وهم اما سرقه معامل حلب وبيعها خرده للاتراك فهذا حديث اخر وما فتح الحدود للهجره الا ورقه ضغط على اوربا لتاييدها وجود قواته في شمال سوريا زحمايته لفلول الارهاب في ادلب ولاادري مايفعل الجيش السوري في بلد كسوريا عضو بالامم المتحده وله حكومه معترف بها وممثل رسمي علما انه لايوجد اتفاق عسكري سوري تركي بالسماح للاتراك بالتواجد في الشمال السوري
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-5
3 - jah الجمعة 06 مارس 2020 - 20:21
حُماة اليونان يتصدون للغزو الإرهابي و يعيدون غزاة الله أكبر عراة تحت خدعة لاجئين إلى أحضان الخليفة العثماني إردوغان
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4 - عااااااااجل وخطير الجمعة 06 مارس 2020 - 20:24
تركيا لاحت الحراكة لليونان ولكن اليوم اليونانيين ردو على تركيا بالرد خبيث وقذر ونجس وهو تعرية جميع الحراكة الابرياء المظطهدين وزولو ليهم كاع اللباس ديالها وردوهم لتركيا
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5 - REDA الجمعة 06 مارس 2020 - 20:30
الحق يقال سوف يسءل كل رئيس وملك و امير و كل عالم دين على مواقفهم و مساعدتهم لهاذا الشعب العظيم
و لكي نكون منصيفين كل بلد على قدر الاستطاعة و على النية و الجهد المبدول
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6 - التفقير والبطالة صعييييب الجمعة 06 مارس 2020 - 20:54
افغانيين وسوريين ومعهم حتى المغاربة من المغرب واليوم انتقمت منهم اليونان اشد الانتقام ماعمرو وقع في التاريخ ومشات ليهم عند نقطة الظعف وهو التعرية وجردوهم من كل شيء ,تركيا واليونان باغيين يتاجرو بالحراكة يعني تيظغطو على الاتحاد الاروبي باش يزيدو ليهم الفلوس
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7 - اردوغان عميل صهيوني الجمعة 06 مارس 2020 - 20:55
سؤال بسيط
يقول كثير من الاخوان المفلسين ان تركيا تنافس المانيا و دول أوروبية ، فلماذا يردون الذهاب من تركيا على اقل تركيا بلد اسلامي كما يدعون ، اما انهم عرفوا حقيقة تركيا بلد اصلا شعبه يهرب نحو المانيا و هولاندا .
هذا يدل ان تركيا دولة من دول العالم الثالث و لم ترقى الا مستوى الدول المتقدمة التي يحلم بها حتى الاتراك . فحلم التركي الجنسية الالمانية او الهولاندية او حتى عقد عمل في الخليج حال جميع الدول المتخلفة.
يعني كفى من ترديد اسطوانة تركيا دول كبرى
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