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الرئيسية | خارج الحدود | "فيروس كورونا" يسبب 49 وفاة جديدة بإيطاليا

"فيروس كورونا" يسبب 49 وفاة جديدة بإيطاليا

"فيروس كورونا" يسبب 49 وفاة جديدة بإيطاليا
هسبريس - متابعة
الجمعة 06 مارس 2020 - 18:25

أعلن رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 49 وفاة جديدة، ما يرفع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 197 حالة وفاة، فيما الإصابات وصلت إلى 3916 إصابة.

وأضاف بوريلي، في مؤتمر صحفي، أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 135 حالة وفاة.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا قد وجه رسالة لمواطنيه يدعوهم فيها إلى تجنب القلق، الذي يؤدي إلى نتائج عكسية والحرص على اتباع بدقة الإرشادت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون انتشار العدوى.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذه الرسالة التي أوردتها وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أنه باحترام التوصيات والإرشادات الصادرة عن الحكومة واللجنة العلمية والتقنية "سيساهم كل واحد منا بشكل ملموس في التغلب على حالة الطوارئ" التي تشهدها البلاد.

وعلى إثر الارتفاع المستمر في عدد ضحايا فيروس كورونا، قررت إيطاليا رسميا، مساء أول أمس الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد ابتداء من أمس الخميس إلى غاية منتصف مارس الجاري من أجل مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - said الجمعة 06 مارس 2020 - 18:49
Et ils.ne veulent toujours pas suspendre les arrivées de l Italie ...Les malades italiens ont introduit le corona En inde en Palestine occupée et ....
Suspendre les italiens ne seront pas fâchés. Si c c'était le maroc qui transmet le virus ils auraient rapidement fermer les frontières aux marocains ...WAW
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5
2 - سعيدة من ايطاليا الجمعة 06 مارس 2020 - 18:55
يا ربي السلامة في ايطاليا وفاة 49 شخص في يوم واحد
يعني بمعدل كل نص ساعة كيموت
انا لله وانا اليه راجعون
يجب من الحكومة ان تقفل جميع المعابر
ماشي كتقفلو المعابر ديال سبتة ومليلية وقطع الرحمة على الفقراء
وهاد الحدود كتحلوهم .
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2
3 - كورونا أخطر من داعش الجمعة 06 مارس 2020 - 19:00
لا داعي للقلق. المسؤولين قالو ليكم حتا توصل 500 إصابة أو وفاة عاد يبداو نفدو القرارات لي وضعو
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7
4 - اجديك الجمعة 06 مارس 2020 - 19:00
يمكن القول ان هدا الفيروس اصبح يهدد الإنسانية جمعاء ولا يسعنا إلا نبتهل الي العلي القدير ان يرفع عنا باسه!؛ لم نسمع قد بفيروس فتاك متل هدا؛ لا يعرف حدود ولا يري؛ اللهم لطفك يارب...
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4
5 - مهاجر بإيطاليا الجمعة 06 مارس 2020 - 19:00
الحمد لله على كل حال الدعاء الدعاء الدعاء يا إخوان
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أمره كله خير إنشاء الله
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6
6 - abdelhamid الجمعة 06 مارس 2020 - 19:01
5% de mortalité en Italie comparé à la chine et à la France dont le pourcentage est moins de 2% montre clairement la faiblesse du système de santé italien, J’espère que ceci s’arrête le plus vite possible. allah ihfadna
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