"فيروس كورونا" يسبب 49 وفاة جديدة بإيطاليا

هسبريس - متابعة

أعلن رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 49 وفاة جديدة، ما يرفع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 197 حالة وفاة، فيما الإصابات وصلت إلى 3916 إصابة.

وأضاف بوريلي، في مؤتمر صحفي، أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 135 حالة وفاة.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا قد وجه رسالة لمواطنيه يدعوهم فيها إلى تجنب القلق، الذي يؤدي إلى نتائج عكسية والحرص على اتباع بدقة الإرشادت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون انتشار العدوى.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذه الرسالة التي أوردتها وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أنه باحترام التوصيات والإرشادات الصادرة عن الحكومة واللجنة العلمية والتقنية "سيساهم كل واحد منا بشكل ملموس في التغلب على حالة الطوارئ" التي تشهدها البلاد.

وعلى إثر الارتفاع المستمر في عدد ضحايا فيروس كورونا، قررت إيطاليا رسميا، مساء أول أمس الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد ابتداء من أمس الخميس إلى غاية منتصف مارس الجاري من أجل مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.