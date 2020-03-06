24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدير "ألزا" يرمي كرة "حافلات الخردة" في مرمى مسؤولي البيضاء
- "كورونا" يبتعد عن صلاة الجمعة .. والخطيب يربط الغيث بالدعاء
- استدعاء طبيب جرّاح في قضية "قضم أصبع امرأة"
- "أونسا" يواصل تلقيح وتحصين ملايين المواشي
- هذه تفاصيل هجوم انتحاري مزدوج قرب السفارة الأمريكية في تونس
الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)
وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)
رصيف الصحافة: "السكة" تطبع "البيرمي" والبطائق الرمادية الإلكترونية (5.00)
- الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت - (301)
- مخطط مغربي يتوقع الأسوأ .. 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" - (72)
- خاليلودزيتش يستدعي 49 لاعبا لتعزيز صفوف "أسود الأطلس" - (54)
- المغاربة يواجهون "كورونا" بالسخرية .. صينية شاي وأطقم طبية - (50)
- محقق فرنسي يرصد أسباب قوة "مكتب التحقيقات الفيدرالي المغربي" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فيروس كورونا" يسبب 49 وفاة جديدة بإيطاليا
أعلن رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 49 وفاة جديدة، ما يرفع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 197 حالة وفاة، فيما الإصابات وصلت إلى 3916 إصابة.
وأضاف بوريلي، في مؤتمر صحفي، أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 135 حالة وفاة.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا قد وجه رسالة لمواطنيه يدعوهم فيها إلى تجنب القلق، الذي يؤدي إلى نتائج عكسية والحرص على اتباع بدقة الإرشادت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحيلولة دون انتشار العدوى.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذه الرسالة التي أوردتها وسائل الإعلام اليوم الجمعة، أنه باحترام التوصيات والإرشادات الصادرة عن الحكومة واللجنة العلمية والتقنية "سيساهم كل واحد منا بشكل ملموس في التغلب على حالة الطوارئ" التي تشهدها البلاد.
وعلى إثر الارتفاع المستمر في عدد ضحايا فيروس كورونا، قررت إيطاليا رسميا، مساء أول أمس الأربعاء، إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد ابتداء من أمس الخميس إلى غاية منتصف مارس الجاري من أجل مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
Suspendre les italiens ne seront pas fâchés. Si c c'était le maroc qui transmet le virus ils auraient rapidement fermer les frontières aux marocains ...WAW
يعني بمعدل كل نص ساعة كيموت
انا لله وانا اليه راجعون
يجب من الحكومة ان تقفل جميع المعابر
ماشي كتقفلو المعابر ديال سبتة ومليلية وقطع الرحمة على الفقراء
وهاد الحدود كتحلوهم .
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أمره كله خير إنشاء الله