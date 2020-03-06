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كُتّاب وآراء
منظمة تنادي بجعل احتواء كورونا "أولوية قصوى"
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن على جميع الدول أن تضع احتواء تفشي فيروس كورونا على رأس أولوياتها.
وأكدت المنظمة أن محاربة الوباء تتطلب من الدول العمل معا، وأثنت على إيران "لتركيز الاهتمام" على تفشي فيروس كورونا هناك وانتهاج أسلوب "تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات والإدارات".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين في إفادة "صرنا الآن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة مؤكدة" مضيفا "أنه (الوباء) يتوسع جغرافيا ويعمق مشاعر القلق".
وأضاف "لا نزال نوصي بأن تجعل جميع الدول احتواء الفيروس أولوية قصوى".
وتجاوز عدد الحالات في واقع الأمر 100 ألف حالة وأصبحت إحصاءات منظمة الصحة العالمية متأخرة عموما عن الأرقام التي تجمعها المؤسسات الإعلامية بما في ذلك رويترز.
وحتى اليوم الجمعة، أصيب أكثر من 100 ألف و300 شخص على مستوى العالم، وفقا لإحصاءات رويترز استنادا إلى بيانات من وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.