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الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 06 مارس 2020 - 22:30
قالت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الجمعة إن السلطات رصدت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 45، كما شُفيت حالتان ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى سبعة.