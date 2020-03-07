24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا تطرد الجماهير (5.00)

  2. وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)

  3. جائزة أوروبية تحتفي بنساء رائدات في بروكسيل (5.00)

  4. الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت (5.00)

  5. جبليات على قارعة الطريق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يسجل 28 حالة وفاة جديدة في الصين

"كورونا" يسجل 28 حالة وفاة جديدة في الصين

"كورونا" يسجل 28 حالة وفاة جديدة في الصين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 مارس 2020 - 01:16

أعلنت الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت السلطات الصحية الصينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة بعد إضافة 99 إصابة جديدة.

وأشارت السلطات إلى شفاء 55404 حالة بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.