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كُتّاب وآراء
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تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا بالجزائر
السبت 07 مارس 2020 - 10:46
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا.
ويصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الجزائر 19 حالة مؤكدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - ابن سوس المغربي السبت 07 مارس 2020 - 10:58
همنا وأحد لا نتمنى لاخوتنا في الدزايري إلا السلامة اللهم احفظنا واحفظهم من كل سؤء
2 - yass السبت 07 مارس 2020 - 11:03
على اساس حنا مطفرينو.... الفرق فقط هنا في سياسة التعتيم..ما الفيروس ف المغرب متيقن لن منتشر... بفضل الاستهتار الذي يرافق هذا الفيروس لا من طرف الحكومة لا من طرف المواطن.
3 - جيهان السبت 07 مارس 2020 - 11:05
اللهم ارفع عنا البلاء وعن جيراننا وجميع المسلمين يارحمان يارحيم
4 - MOURAD_DZ السبت 07 مارس 2020 - 11:11
الفيروس يصيب فقط مواطني الدول الديمقراطية المتقدمة لأنه يعرف بان الدول الصغيرة الغير متقدمة كجيراننا لا حول ولا قوة لها
تحيا الجزائر ويحيا جيشها العظيم
تحيا الجزائر ويحيا جيشها العظيم
تعليق غير لائق
-21
5 - مواطنة حرة السبت 07 مارس 2020 - 11:13
il ya pas quelque chose qui s appel CORONA c fini poin final.
6 - عزيزة السبت 07 مارس 2020 - 11:22
اللهم إن نعود بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
اللهم إرفع عنا هذا البلاء وعن جميع خلقك
اللهم إرفع عنا هذا البلاء وعن جميع خلقك
7 - دل مدلول السبت 07 مارس 2020 - 11:35
دائما مغاربة صباقين للتضامن وسير ديها في جهة لضاركم دزايرية لا يتضمنون ويعلق على تضامنكم معهم. تجد دزايرية يعلقون عندما يكون أمر متعلقة بوليزاريو. ديرو قيمة راسكم
وخلينا من خاو خاو ديال نفاق خصوصا ناس ديال شرق
وخلينا من خاو خاو ديال نفاق خصوصا ناس ديال شرق
8 - دل مدلول السبت 07 مارس 2020 - 11:35
دائما مغاربة صباقين للتضامن وسير ديها في جهة لضاركم دزايرية لا يتضمنون ويعلق على تضامنكم معهم. تجد دزايرية يعلقون عندما يكون أمر متعلقة بوليزاريو. ديرو قيمة راسكم
وخلينا من خاو خاو ديال نفاق خصوصا ناس ديال شرق
وخلينا من خاو خاو ديال نفاق خصوصا ناس ديال شرق
9 - الحمد لله السبت 07 مارس 2020 - 11:43
السلام عليكم و رحمة الله اطلب من كل الإخوان الذين اطلعوا على هذا التعليق أن يرفعون ايديهم إلى الله عز و جل أن يرفع عنا و عن اخواننا الجزاءريين و عن جميع المسلمين هذا الوباء و أن يشفي كل مريض
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