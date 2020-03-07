24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على استيراد الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  3. الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس تعد أول فوج من النساء الضباط (5.00)

  4. جائزة أوروبية تحتفي بنساء رائدات في بروكسيل (5.00)

  5. جبليات على قارعة الطريق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا بالجزائر

تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا بالجزائر

تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا بالجزائر
هسبريس - متابعة
السبت 07 مارس 2020 - 10:46

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا.

ويصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الجزائر 19 حالة مؤكدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ابن سوس المغربي السبت 07 مارس 2020 - 10:58
همنا وأحد لا نتمنى لاخوتنا في الدزايري إلا السلامة اللهم احفظنا واحفظهم من كل سؤء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - yass السبت 07 مارس 2020 - 11:03
على اساس حنا مطفرينو.... الفرق فقط هنا في سياسة التعتيم..ما الفيروس ف المغرب متيقن لن منتشر... بفضل الاستهتار الذي يرافق هذا الفيروس لا من طرف الحكومة لا من طرف المواطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - جيهان السبت 07 مارس 2020 - 11:05
اللهم ارفع عنا البلاء وعن جيراننا وجميع المسلمين يارحمان يارحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
4 - MOURAD_DZ السبت 07 مارس 2020 - 11:11
الفيروس يصيب فقط مواطني الدول الديمقراطية المتقدمة لأنه يعرف بان الدول الصغيرة الغير متقدمة كجيراننا لا حول ولا قوة لها
تحيا الجزائر ويحيا جيشها العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
5 - مواطنة حرة السبت 07 مارس 2020 - 11:13
il ya pas quelque chose qui s appel CORONA c fini poin final.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
6 - عزيزة السبت 07 مارس 2020 - 11:22
اللهم إن نعود بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام
اللهم إرفع عنا هذا البلاء وعن جميع خلقك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - دل مدلول السبت 07 مارس 2020 - 11:35
دائما مغاربة صباقين للتضامن وسير ديها في جهة لضاركم دزايرية لا يتضمنون ويعلق على تضامنكم معهم. تجد دزايرية يعلقون عندما يكون أمر متعلقة بوليزاريو. ديرو قيمة راسكم
وخلينا من خاو خاو ديال نفاق خصوصا ناس ديال شرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - دل مدلول السبت 07 مارس 2020 - 11:35
دائما مغاربة صباقين للتضامن وسير ديها في جهة لضاركم دزايرية لا يتضمنون ويعلق على تضامنكم معهم. تجد دزايرية يعلقون عندما يكون أمر متعلقة بوليزاريو. ديرو قيمة راسكم
وخلينا من خاو خاو ديال نفاق خصوصا ناس ديال شرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - الحمد لله السبت 07 مارس 2020 - 11:43
السلام عليكم و رحمة الله اطلب من كل الإخوان الذين اطلعوا على هذا التعليق أن يرفعون ايديهم إلى الله عز و جل أن يرفع عنا و عن اخواننا الجزاءريين و عن جميع المسلمين هذا الوباء و أن يشفي كل مريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.