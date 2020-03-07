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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة نائبة إيرانية جراء الإصابة بفيروس كورونا

وفاة نائبة إيرانية جراء الإصابة بفيروس كورونا

وفاة نائبة إيرانية جراء الإصابة بفيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 مارس 2020 - 11:30

ذكرت قناة العالم الإيرانية اليوم السبت أن النائبة في البرلمان الإيراني، فاطمة رهبر، توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19).

وكان نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام قد توفي أيضا بعد إصابته بالفيروس ،حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أمس الجمعة.

وأودى تفشي فيروس كورونا في إيران حتى الآن بحياة 107 أشخاص، وتجاوز عدد الإصابات 3.500 حالة.

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