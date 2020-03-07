ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في الكويت إلى 61 حالة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليصبح إجمالي الحالات 61 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر إلى إيران.