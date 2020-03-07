24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على تصدير الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  3. الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس تعد أول فوج من النساء الضباط (5.00)

  4. تداعيات كورونا (5.00)

  5. موقف المُشرّع والقضاء المغربي من الأخبار الزائفة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في الكويت إلى 61 حالة

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في الكويت إلى 61 حالة

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في الكويت إلى 61 حالة
هسبريس - د.ب.أ
السبت 07 مارس 2020 - 14:26

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليصبح إجمالي الحالات 61 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.