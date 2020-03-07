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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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كُتّاب وآراء
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عدد وفيات كورونا بإيران يصل إلى 145 ضحية
السبت 07 مارس 2020 - 12:20
قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران زاد 21 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 145 اليوم السبت.
وأضاف في إفادة نقلها التلفزيون أن عدد حالات الإصابة زاد أكثر من ألف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 5823 اليوم السبت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - بوشتتى السبت 07 مارس 2020 - 12:45
كرونا تفشى فيها بسبب خرافة عبادة ال بيت والشرك المنتشرفيها وبسبب عبادة المراقد.
تعليق غير لائق
-11
2 - مواطن مغربي السبت 07 مارس 2020 - 12:47
يكون الله في عون الدول المتخلفة مثل ايران اذا داهمهم وباء مثل كورونا سيحصد منهم الكثيييييير..
نسال الله ان يحفظ بلدنا المغرب وشعبنا من كل مكروه..
نسال الله ان يحفظ بلدنا المغرب وشعبنا من كل مكروه..
3 - مؤمن بالله السبت 07 مارس 2020 - 12:48
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
الله سبحانه وتعالى لا تخفى علبه خافيه يعلم يسركم وجهركم ويعلم ما تخفي الصدور.
الله سبحانه وتعالى لا تخفى علبه خافيه يعلم يسركم وجهركم ويعلم ما تخفي الصدور.
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 07 مارس 2020 - 12:51
الصين كما قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لم تبلغ عن المرض في بداية انتشاره... وهذا التهاون الصيني هو الذي سهل انتشار الفيروس في كل ارجاء العالم والدول التي لها علاقات اقتصادية كبيرة كان لها نصيب الأسود مثل إيران وحتى روسيا التي تخفي أسرارها كما هي عادة الاحزاب الشيوعية
5 - رياض السبت 07 مارس 2020 - 13:02
اتقوا الله وكفى من الاطلاقات المجانية الغير محسوبة،الصراع السني الشيعي ابتدعه من ابتدعه،والفاهمون يعرفون من اقصد ،لاسباب شياسية وليست طائفية،نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يذهب البأس عن الجميع.
6 - عربي قح صنديد السبت 07 مارس 2020 - 13:12
من كثرة الهم ما يضحك،وعجباه! لما تفشى فيروس كرونا في الصين قالت الأعراب أنه إنتقام رباني من الصين ولما تفشى في بلاد الأعراب قالت إنه أصاب الأمة لكثرة المعاصي ولما أصاب بلاد الفرس قالوا إنه بسب طقوسهم الغريبة، الغريب أيتها الأعراب أنكم لم ولن تتقدموا مادمتم تفسرون الكتب والضواهر على هواكم، تجدون لكل ضاهرة سبب يتماشى مع معتقداتكم البالية بين لأعراب والعلم ترليون سنة تقاس بالضوء وليس بحمار يطير.
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