عدد وفيات كورونا بإيران يصل إلى 145 ضحية

هسبريس - متابعة

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إن عدد وفيات فيروس كورونا في إيران زاد 21 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 145 اليوم السبت.

وأضاف في إفادة نقلها التلفزيون أن عدد حالات الإصابة زاد أكثر من ألف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 5823 اليوم السبت.