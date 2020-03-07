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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الليبي يعلن عن إسقاط "طائرة تركية مسيرة"

الجيش الليبي يعلن عن إسقاط "طائرة تركية مسيرة"

الجيش الليبي يعلن عن إسقاط "طائرة تركية مسيرة"
هسبريس - متابعة
السبت 07 مارس 2020 - 13:35

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، إسقاط طائرة تركية مسيّرة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضح عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، ومسؤول إعلام غرفة عمليات إجدابيا عقيلة الصابر، في تصريحات منفصلة لوسائل الإعلام، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية أسقطت طائرة مسيّرة تركية بالقرب من منطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

وأضافا أن منصات الدفاع الجوي استهدفت الطائرة التركية التي أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، بعد أن حاولت استهداف مواقع تمركز الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة جنوب العاصمة.

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