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الرئيسية | خارج الحدود | وضع سياح أمريكيين في "الحجر الصحي" بفلسطين

وضع سياح أمريكيين في "الحجر الصحي" بفلسطين

وضع سياح أمريكيين في "الحجر الصحي" بفلسطين
مصطفى أبو غنية من بيت لحم*
السبت 07 مارس 2020 - 16:00

قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم السبت إنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأُغلق العديد من الأماكن بالمدينة وفرضت السلطات قيودا على الانتقال منها وإليها بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس هناك يوم الخميس.

وكان بعض أوائل الحالات المكتشفة من العاملين في فندق إنجل. وقال المتحدث إبراهيم ملحم اليوم السبت إن مجموعة من السائحين الأمريكيين قيد العزل في المبنى دون ذكر المزيد من التفاصيل عن وضعهم.

وقالت مسؤولة في السفارة الأمريكية في القدس إنها علمت بالنبأ وأضافت "لدواعي الخصوصية لن نعلن المزيد من المعلومات".

وانتشر حول الفندق أفراد من قوات الأمن الفلسطينية يضعون كمامات وقفازات اليوم السبت، مثلما يفعلون منذ الإعلان عن أول حالات مصابة.

وقال ملحم لرويترز "هناك وفد أمريكي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي مثل باقي الأشخاص الموجودين".

وفرضت السلطات قيودا على الانتقال من وإلى المدينة ورفضت دخول الحافلات السياحية. كما أغلقت كنيسة المهد والمدارس.

*رويترز

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مراقب السبت 07 مارس 2020 - 16:49
والان سنرى امريكا هل في جعبتها دواء أم لا .كل الاطرحات ممكنة أم هي حرب فيروسية بين الصين وامريكا .ام انقلاب السحر على الساحر...
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