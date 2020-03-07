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الرئيسية | خارج الحدود | بابا الفاتيكان يقرر إقامة "صلاة الأحد" عبر الفيديو

بابا الفاتيكان يقرر إقامة "صلاة الأحد" عبر الفيديو

بابا الفاتيكان يقرر إقامة "صلاة الأحد" عبر الفيديو
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 07 مارس 2020 - 14:59

أعلن الفاتيكان، السبت، أن البابا فرنسيس سيقيم صلاة "التبشير الملائكي"، الأحد، بالبث المباشر عبر الإنترنيت بدلا من إطلالته المعتادة من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان الفاتيكان أنه سيتم "بث الصلاة بالبث المباشر من قبل "أخبار الفاتيكان" وعلى شاشات في ساحة القديس بطرس".

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