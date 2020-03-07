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الرئيسية | خارج الحدود | انهيار فندق مخصص للمصابين بـ"كورونا" بالصين

انهيار فندق مخصص للمصابين بـ"كورونا" بالصين

انهيار فندق مخصص للمصابين بـ"كورونا" بالصين
هسبريس - متابعة
السبت 07 مارس 2020 - 15:10

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الحكومة أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء، وأنه بحلول التاسعة مساء جرى إنقاذ 23 شخصا. ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - lحمد السبت 07 مارس 2020 - 15:20
الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله
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46
2 - طارق السبت 07 مارس 2020 - 15:22
هاد الشي كيبين بلي هادا غضب الله على ما كانو كيديرو. سبحان الله العظيم
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-11
3 - alfonso السبت 07 مارس 2020 - 15:25
الى كل الاخوان والاخوات هذا الوباء غريب جدا والله في اول مره في حياتي اشعر بالخوف ليس من الموت بل من عقاب الله اذا عم في الارجاء من كانت عنده مظلمه فل يأديها الى صاحبها ومن كان لايصلي ارجع الى الصلاه وسامحوا اقاربكم واخوانكم اذا كنتم في انقطاع واطلب السماح ممن اعرف ولا اعرف
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135
4 - rachida السبت 07 مارس 2020 - 15:25
اللهم الطف بعبادك يا الله اللهم خفف ما نزل واحفظ بلادي وبلاد المسلمين .قولوا امين .
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83
5 - مواطن... السبت 07 مارس 2020 - 15:28
مقدو فيل زادوه فيلة هدا هوا البناء الدي يوبنا في عشرة ايام هدي هية النتائج
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-45
6 - صابر السبت 07 مارس 2020 - 15:29
وجب على المجتمع الدولي الوقوف لاعانة الصين فالمسءلة انسانية انقاد اءرواح ...
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36
7 - الله يمهل وﻻ يهمل السبت 07 مارس 2020 - 15:30
هذا بﻻ شك غضب من الله ، بما عصوا وكانوا يعتدون ، اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات .
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4
8 - مغربي السبت 07 مارس 2020 - 15:33
الخدمة ديال الزربة وبناية مستشفى في أسبوعين...وسلعة ديال الشينوا....
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-29
9 - سعيد السبت 07 مارس 2020 - 15:35
اللهم الطف بنا يارب كيف يتعاملون مع المرضى اللهم حفظ بلادنا المغرب من هذ المرض وسائر بلاد المسلمين
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22
10 - حمزة السبت 07 مارس 2020 - 15:36
هذا سميتو القتل العمد الغير المباشر, راه الفندق تبنى بلعاني على قبل هاذ الهدف لي هو قتل المرضى بكورونا و التضحية بيهم في سبيل نقص نسبة الوباء و الحد من انتشاره .. جمهورية الصين الشيوعية راه تاريخها دموي و عامر بالجرائم و الكوارث
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-22
11 - citoyenne السبت 07 مارس 2020 - 15:38
سنة الكوارث بامتياز لطفك يا الله...
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18
12 - تالوست السبت 07 مارس 2020 - 15:39
ان الله يمهل ولا يهمل :::::::::::
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14
13 - ahmed السبت 07 مارس 2020 - 15:41
كنت استغرب الامر من البداية.

فكيف سيثم انشاء بناء ضخم في عشرة ايام فقط.

الصين اخدت الامر بالتباهي فقط لتظهر للعالم انها قوية ولا تقهر. والقوي هو الله جل جلاله.
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0
14 - تالوست السبت 07 مارس 2020 - 15:41
نسأل الله السلامة والعافية يارب
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2
15 - amin sidi السبت 07 مارس 2020 - 15:46
سلام : ياربي السلامة .مگدهم فيل اتزتهم فيلة
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0
16 - medmod السبت 07 مارس 2020 - 15:47
والعلم لله انقطع رجاء المسؤليين من شفائهم واعدموهم بهذه الطريقة بما يسمى الموت الرحم . والله أعلم
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0
17 - هشام السبت 07 مارس 2020 - 15:50
ها معقول طمرتم فندق بأكمله ما كين دواء
حل هو قبرهم عمدا
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-2
18 - تسدلت السبت 07 مارس 2020 - 15:53
قد يكون الأمر حيلة للتخلص منهم أمام العجز على معالجتهم ....كل شيء ممكن
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0
19 - REDA السبت 07 مارس 2020 - 15:54
هاذا يدل على ان سرعة بناء الاشياء لا يجلعلها صلبة بما فيه الكفاية
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-2
20 - محمود السبت 07 مارس 2020 - 15:57
من خلال الصورة يظهر أنهم مجهزين و "فران و قاد بحومة"من المرجح أن يكون سبب إنهيار المبنى يرجع الى كثافة النشاط داخله و الإكتضاض الشئ الذي لم يتحمله أما في وطننا فالمباني تنهار بدون كورونا .
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3
21 - مؤمن Moumine السبت 07 مارس 2020 - 16:10
تعقيب على ألفونصو رقم 3 وعلى أمثاله الخائفين.
جاء في كلام ربنا: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم}.
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1
22 - youssefny السبت 07 مارس 2020 - 16:13
سبحانك اللهم وبحمدك
ياكما كورونا دازت للمنشآت. نسأل الله العفو والعافية من كل بلية.
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0
23 - Benmansour Kenitra السبت 07 مارس 2020 - 16:18
لا تتشفوا فيهم ادعوا الله ليرفع غضبه عنا وعنهم.
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8
24 - mefdl السبت 07 مارس 2020 - 16:27
ذلك المستشفى صنعوه فخ للضحايا كالجردان وربما سيتغدون عليهم ، كيف يبنى مستشفى او فندق او سد او مطار او ميناء او الف كلم من السكك الحديدية في اسبوع سلعة الشنوة، قل للربوات يردون عليكم غضب الله يصنعون الربو ويساهمون في البطالة العالمية ويقلدون السلع بالغش فهذا مصيرهم
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1
25 - AMAZIGHI السبت 07 مارس 2020 - 16:28
يبدو ان ذاكرة الأغلبية ضعيفة ،هل نسيتم ضحايا حرب الخليج في العراق و نزول أطنان القنابل مع الفجر على الأبرياء بتهمة وهمية لاسلحة الدمار الشامل ،هل نسيتم حرب أفغانستان التي دمرت ثمانين في الماءة من السكان و الان عقدوا سلام مع الطالبان ،هل بنايات و مدن سوريا وليبيا اقل من هذا ،هل تذكرتم قوات اليابان في العراق تقتل الأبرياء وغيرهم .هل الاستعمار الفرنسي و الأسباني اللذان استعملا أسلحة الدمار الشامل على سكان شمال أفريقيا،هل الصين التي تصدر و تبيع المواد السامة في الأغذية يستحقون الرحمة .أنكم أطفال بمعنى الكلمة ،هذا الفيروس غير طبيعي اذ انه يدمر حتى الأسمنت و الخشب.انه مركب من جينات بكتريا تستعمل لصيانة الأسمنت المكسر في البنايات .هل نسينا العنصرية الصينية ضد المسلمين باسم الإرهاب و في كل العالم ،و لزال المسلم يدفع ثمن العنصرية في دول الغرب .لا ترحموا ما لا يرحم.
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1
26 - من المانيا السبت 07 مارس 2020 - 16:32
من الممكن ان انهم ارادو التخلص من المرضی بهذه الطريقۃ.. و الله اعلم انها الصين يا سادۃ
في ايران كثير من السياسيين توفوا بهذا الفيروس حسب الجهات الرسميۃ و ربمی تمت تصفيتهم.
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27 - سيدي عبد الله السبت 07 مارس 2020 - 16:42
الحمد لله أهم شيء هو الموت على دين الإسلام
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