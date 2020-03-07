انهيار فندق مخصص للمصابين بـ"كورونا" بالصين

هسبريس - متابعة

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الحكومة أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء، وأنه بحلول التاسعة مساء جرى إنقاذ 23 شخصا. ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.